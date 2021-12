Más de 120.000 estudiantes cobraron su Bono

A pesar de existir una intención de “boicot” y campaña de desinformación por parte de los concejales de la oposición y funcionarios de anteriores gestiones, el Bono Estudiantil ya benefició a más de 120.000 jóvenes y niños de la urbe alteña, informó este lunes la alcaldesa Eva Copa.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Esa gente decía ‘el bono será solo tres días, no hay plata’ y colapsaron (las agencias bancarias), hasta hoy pagamos más de 120.000 estudiantes, que ya tienen su bono de 300 bolivianos y no son tres días, ya vamos a casi dos semanas de pago. A mí me boicotearon mi bono, así como lo hicieron con la ley que no la quisieron aprobar por lo que tuve que ir enferma al Concejo Municipal a ver aprobar esa ley, igual hicieron”, dijo la Alcaldesa durante la inauguración de la Planta Generadora de Oxígeno.

Agregó que “esos funcionarios no son nuestros, son funcionarios que vienen de anteriores gestiones que ya le agarraron la maña y el negocio a la corrupción, son ellos los que nos boicotearon los datos del sistema del Bono, pero no les dimos el gusto porque igual lo subsanamos”.

El pago del Bono Estudiantil se realiza en todas las agencias del Banco Unión a nivel nacional, además se habilitaron cajeros en las subalcaldías urbanas del Municipio, el plazo para el cobro se extiende hasta el mes de febrero de 2022.