Ministerio de Justicia prepara feria conmemorativa al “Día Internacional Contra la Corrupción”

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, conmemorará el próximo jueves 9 de diciembre con una feria interinstitucional el “Día Internacional Contra la Corrupción”, a realizarse en el Parque de las Culturas de la Madre Tierra, ubicado en la Estación Central del Teleférico Rojo, de la Zona de Pura Pura de la Ciudad de La Paz.

“En la feria conmemorativa del Día Internacional Contra la Corrupción, participarán alrededor de 80 entidades públicas, universidades, voluntarios de la Red de Jóvenes por la Transparencia y de Naciones Unidas, entre otros, con stands informativos y juegos lúdicos, donde se resaltará la importancia de prevenir, además de sensibilizar respecto a las consecuencias de este mal que quebranta los derechos humanos, agrava la pobreza e incrementa la desigualdad de todas y todos los ciudadanos de los distintos países del mundo”, indica un boletín de esa cartera de Estado.

El reporte añade que esas acciones se asumen como parte de las políticas de prevención que desarrolla el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción. El próximo 9 de diciembre se estrenará el video serie animado “Trascender”.

En la oportunidad, también tendrá lugar el lanzamiento del video serie animado “Trascender – las 3 leyes ancestrales” y la feria interinstitucional de transparencia denominada con el mismo nombre, agrega el informe.

El evento ferial busca generar una mayor consciencia en la ciudadanía sobre la importancia de las acciones de prevención y lucha contra la corrupción, resaltando y promoviendo los principios, ancestrales andinos consagrados en la Constitución Política del Estado: Ama Suwa (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quilla (no seas flojo), mismos que desde la gestión 2015 fueron aprobados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), como una norma para llevar adelante una gestión pública más eficiente.

El “Día Internacional Contra la Corrupción” fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2013.

Fuente: ABI