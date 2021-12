Muere de coronavirus Frederic Sinistra, campeón mundial de kickboxing y declarado antivacunas

El ‘hombre más fuerte de Bélgica’, que siempre estuvo en contra de las vacunas, murió días después de dejar el hospital. Su mujer niega que falleciera por el virus.

Fuente: https://www.marca.com



Frederic Sinistra, tres veces campeón mundial de kickboxing y reconocido antivacunas contra el COVID-19, murió por coronavirus después de darse de alta en el hospital. Sinistra, conocido como ‘The Undertaker’ y ‘el hombre más fuerte de Bélgica’, murió a los 41 años en su domicilio de Ciney (Bélgica), después de decidir tratar el «pequeño virus» él mismo en casa. El tres veces campeón del mundo, que se vio obligado a acudir al hospital en el que ingresó el 26 de noviembre obligado por su entrenador, compartió en su momento varias imágenes en cuidados intensivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fred sinistra (@fred_sinistra)

Frederic Sinistra decía que el «pequeño virus» no le detendría

Sinistra había subido previamente un video donde se le podía ver luchando por respirar, diciendo que «no tenía tiempo que perder con gente perezosa». En otras publicaciones en sus redes sociales, decía que el «pequeño virus» no le detendría mientras expresaba sus objeciones contra las medidas contra el Covid.

Los medios belgas aseguraron que Sinistra pidió su salida del hospital al firmar el alta voluntaria. La última publicación de Sinistra fue el 13 de diciembre. Dos días después falleció tras sufrir un paro cardíaco. Su muerte fue anunciada por su pareja en una publicación de Facebook.

Su mujer ha querido lanzar también el mensaje de que Sinistra no murió por coronavirus: «Mi marino no murió de Covid. Nunca hubiera aceptado que lo que le ocurrió se utilizara para sembrar el miedo y reivindicar la vacunación. La prensa sensacionalista y algunos de sus familiares están haciendo su agosto en las redes sociales ya que mi silencio y ausencia viene por mi dolor, no por miedo o falta de respuestas a toda esta gente que dice haber conocido a mi marido».