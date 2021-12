Mujer llegó a La Paz para pedir regalos por Navidad y le raptaron a su bebé

Fuente: Unitel

Una mujer que llegó a La Paz desde la provincia Bolívar del departamento de Cochabamba sufrió el rapto de su bebé de apenas tres meses de vida.

La mujer de nombre Margarita quien se dedica a la agricultura, llegó a La Paz con la intención de pedir juguetes para sus hijos, la joven madre de 20 años, nunca imaginó perder a su hija en vísperas de Navidad.

Los padres de la bebé Daylin, piden a las autoridades policiales y la población de La Paz, ayudar a encontrar a la bebé de tres meses.

“Quisiera que me devuelvan a mi bebé, tiene tres meses debe tener hambre, quiero que me devuelvan a mi hijita, ella estaba lactando, por favor pido a todas las personas que me la devuelvan”, declaró la madre a Unitel.

El padre de la menor, tras conocer que su hija fue raptada, tuvo que viajar de inmediato hasta La Paz.

Entre tanto, desde la fuerza anticrimen de La Paz, iniciaron la búsqueda usando cámaras de vigilancia y un retrato hablado de la secuestradora.

“Vamos a activar todos los mecanismos posibles para dar con el paradero de la mujer que secuestro a la bebé, le pedimos a la mujer que secuestró a la menor, no se meta en problemas legales ya que vamos a dar con su paradero”, informó el jefe de la División Trata y Tráfico, Boris Gutiérrez.