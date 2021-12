Ómicron: Gobierno activa plan y pide doble PCR a los viajeros

Verónica Zapana S. / La Paz

Ante el acecho de la variante Ómicron o B.1.1.159, el Gobierno activa un plan para fortalecer el control en las fronteras y pide doble prueba PCR a las personas que ingresan al país, una al entrar y otra tras cinco días de su llegada. El Servicio Departamental de Chuquisaca pide reforzar la vigilancia en cada departamento.

“Estamos trabajando en incrementar la vigilancia epidemiológica en las fronteras. Ya se tiene un decreto destinado a esa situación y continuaremos con la vigilancia activa”, dijo ayer el ministro de Salud, Jeyson Auza, aunque no dio detalles sobre esta nueva disposición ni el número de la norma.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso Página Siete, la vigilancia de la Covid-19 en fronteras se realizará con mayor control de las pruebas PCR y la solicitud del carnet de vacunación. “Se está conversando –además– con Migración para que las personas que ingresen al país del extranjero reciban un código, para que en cinco días se hagan sí o sí nuevamente una prueba PCR para verificar el resultado”, explicó a este medio una fuente del Ministerio de Salud.

Señaló que se hará un tamizaje de todos y, si se detecta una variante de preocupación, la muestra se enviará al Inlasa, el único laboratorio autorizado para hacer secuenciación, por medio de la cual se hará el estudio genómico.

Auza dijo que “la vigilancia activa” es una medida que asume el Gobierno luego de los casos de Ómicron en tres países vecinos.

Argentina ya registró un primer infectado. Su gobierno informó que el 5 de diciembre se confirmó el caso. Se trata de un ciudadano que viajó por temas laborales a Sudáfrica, donde se identificó la variante. El paciente, pese a que dio negativo a Sars-Cov-2 en su PCR el 30 de noviembre, día de su ingreso a su país, se hizo una segunda prueba días después y dio positivo.

Chile también registró el primer caso de esta variante el 4 de diciembre. Se trata de un residente de Ghana.

Brasil fue el primero en reportar un caso de Ómicron hace una semana. Hasta la fecha ya suman cinco positivos. Todos esos países –además de Uruguay– restringieron el ingreso a ese país, otros cerraron sus fronteras.

Bolivia aún no asumirá esa medida. “Hemos definido que por el momento no es aconsejable un cierre de fronteras. Eso no lo decimos nosotros, lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo Auza.

El ministro aclaró que Bolivia sí cerrará las fronteras para los que llegan de Sudáfrica. “Siendo realistas, al ver que todos nuestros países vecinos –excepto Perú– cerraron fronteras y, nosotros al ser un país mediterráneo, ya hemos cerrado fronteras sobre todo a aquellos que vienen de Sudáfrica”, aseguró.

Reactivos

Hace una semana, se creía que para identificar a la Ómicron se necesitaban reactivos específicos, pero ahora se conoce que se pueden usar los que sirven para identificar las variantes Alpha y Beta.

“Creíamos que no teníamos esos reactivos, pero con las pruebas que se usaron en Argentina se demostró que sí es válido usar esos otros reactivos, así que sí contamos con ellos”, indicó el funcionario del Ministerio de Salud.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renée Castro, dijo que Bolivia cuenta con el análisis de secuencia de última generación. “Tenemos en los laboratorios prueba de tamizaje, además de PCR específica para VOC, variante de importancia”.

El director del Sedes de Chuquisaca y virólogo, César Ríos, indicó que la vigilancia de la presencia de variantes debe ser más minuciosa. “Eso significaría que se cuente con esos equipos de secuenciación en cada departamento y se haga los análisis cada día”, aseguró.

Ríos indicó que no se trata de hacer 15 o 30 muestras al mes, “por lo menos deberíamos realizar unas 15 a 30 mil procesamientos de muestras en ese periodo”. Indicó que, por el momento, el Inlasa debe procesar unas 20 porque “no se sube al Design, espacio donde se cuelgan los resultados de las muestras que se van subiendo todos los países”.

Agregó que procesar pocas muestras no permitirá ser muy claros y precisos sobre cuáles son las variantes que circulan.

Las recomendaciones y las variantes