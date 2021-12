A Camacho lo invitaron a través del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, confirmó este martes que el presidente Luis Arce convocó al Concejo Nacional de Autonomías con la presencia de los nueve gobernadores y representantes de otros gobiernos subnacionales.

La cita está prevista para el martes 14 de diciembre a las 10.00 en la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz.

En este encuentro “tienen que estar los nueve gobernadores, cinco representantes de las asociaciones de municipios, cinco representantes de las autonomías indígena originaria campesinas y un representante de la autonomía regional”, detalló Ruiz en una entrevista con La Razón Radio.

Mientras el Gobierno nacional estará representado por el propio Jefe de Estado, quien además tiene que presidir el Consejo de Autonomías, y cuatro ministros.

Ruiz precisó que la convocatoria fue firmada por Arce el viernes y desde el sábado se empezó a mandar las invitaciones a las autoridades correspondientes por distintos medios.

Incluso “con algunos nos hemos comunicado por vía WhatsApp y en el caso del gobernador de Santa Cruz (Luis Fernando Camacho) no tengo su celular, pero le envié al presidente de la Asamblea (Zvonko Matkovic) y me respondió; le dije que no tengo el teléfono del Gobernador y si me lo podría hacer llegar esta invitación y me dijo ‘con todo gusto’, me respondió muy bien”, remarcó.

La autoridad aclaró que la presencia de los convocados es indelegable. “Es decir, (por ejemplo) los gobernadores no pueden mandar a un representante, entonces están los gobernadores o no están”, sostuvo.

El orden del día de la sesión del Consejo de Autonomías contempla el análisis de la implementación del plan nacional de vacunación y el fortalecimiento de la lucha contra el COVID-19, además de la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).

Pues “el Concejo Nacional de Autonomías es un espacio muy importante de coordinación donde se puede realizar lo que el pueblo ha venido pidiendo y lo que nuestro Presidente ha instruido que hagamos, un nivel de coordinación con todos los niveles subnacionales o las entidades territoriales autónomas”, ratificó.