«¡Que nos la devuelva!»: el clamor de los padres de Daylin, la bebé raptada en La Paz

“¡Que nos la devuelva!”, es el clamor de Wilfredo y Margarita, los jóvenes padres de la bebé Daylin, que fue raptada la tarde del jueves en la calle Chorolque de La Paz, muy cerca de la avenida Buenos Aires. Daylin tiene sólo tres meses de vida.

La mujer sindicada del rapto la abordó en la terminal de buses con engaños y con la promesa de que la ayudaría a conseguir juguetes. Luego la llevó hasta un servicio higiénico de la calle Chorolque, todo era parte de una trampa. Cuando salió ya no estaban y comenzó su viacrucis.

“Por favor, señora, devuélvame nomás a mi hija, la única hija que tengo es, cómo estará mi hija”, expresa el padre de 21 años con la voz quebrantada en una entrevista en la red Uno.

“Quiero que me lo devuelva, no voy a hacer nada a ella, aunque que la deje en un lugar (…), estoy muy preocupada de ella, de mi pecho está lactando, me está doliendo mucho”, ruega también la madre de 20 años.

Los padres de Daylin son de una familia de origen humilde y se dedican a la agricultura en Cochabamba. La madre llegó a La Paz con la esperanza de conseguir algunos regalos para sus hijos y sobrinos.

La tarde del jueves Margarita fue abordada por una mujer de entre 25 y 30 años, en la terminal de buses de La Paz. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo la mujer que vestía chamarra negra y buzo plomo se acerca a Margarita y los niños que estaban sentados en el suelo.

“La señora viene hacia mí y me dice ¿no te has agarrado regalos? ‘No’, le he dicho y entonces ella dice ‘yo te lo voy a ir a comprar para tu hija, para tus hijos, zapatitos aunque sea, debe estarles haciendo frío’”, recuerda Margarita.

La mujer que se ganó la confianza de la joven madre la sacó de la terminal con esas promesas y la llevó caminando hacia la concurrida zona Max Paredes.

Los agentes de la Policía, informaron que la mujer engañó a la madre indicándole que antes de ir por los juguetes y la ayuda era necesario que se asee, por eso ingresó en el servicio higiénico.

La Policía ya difundió el afiche de búsqueda de la raptora y pidió a la población reportar cualquier dato sobre la bebé a los siguientes números 2285320, 122, 78771817, 73204772 y 72013031.