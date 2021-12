Real Santa Cruz ingresa en paro; jugadores están molestos por el pago a Reyes y no al resto del plantel

“O cobran todos y no se entrena más”, fue la decisión que el plantel de Real Santa Cruz tomó tras que supo que la dirigencia pagó la deuda (41.200 dólares) a Edarlyn Reyes, pero al resto se le debe cinco meses.

Esta medida se la toma a cinco días del partido que debe enfrentar este domingo ante The Strongest, equipo que requiere de una victoria para coronarse campeón del torneo Único.

“La decisión está tomada, o se cobra o no se entrena más”, explicó el director técnico de Real Santa Cruz, David Perdiguero, a los medios cruceños.

“Ya no aguantan más, una vez más se sienten perjudicados, creen que es injusto el trato que han recibido, porque si no hay plata para nadie, no entienden que un compañero cobre y los demás no y como esto es una familia, o cobran todos o no se entrena más”, complementó el estratega.

Según Perdiguero, la dirigencia ya habría tomado contacto con los jugadores para lograr una solución entre hoy y mañana, para que vuelvan a los entrenamientos lo antes posible.

Asimismo, el estratega señaló que la presencia del equipo en el partido del domingo ante The Strongest no está en duda.