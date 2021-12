Recomendaciones CDC sobre vacunas Covid-19 para dosis de refuerzo

Las vacunas Covid-19 de Pfizer y Moderna se recomiendan sobre las de Johnson & Johnson y AstraZeneca para todos los adultos, dijo el jueves el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC.

El ACIP votó 15-0 a favor de que cualquiera de las dos vacunas de mRNA es preferible a la vacuna Johnson & Johnson y AstraZeneca para adultos mayores de 18 años. Esta recomendación provisional se aplica a las vacunas tanto como serie primaria como dosis de refuerzo. Anteriormente, el comité no tenía ninguna recomendación preferencial para ninguna vacuna COVID.

Los CDC respaldaron estas recomendaciones actualizadas y señalaron que siguen recomendaciones similares de Canadá y el Reino Unido.

«El suministro estadounidense de vacunas de mRNA es abundante, con casi 100 millones de dosis en el campo para uso inmediato»; «Las personas que no pueden o no quieren recibir una vacuna de mRNA seguirán teniendo acceso a la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson»,dijo la agencia en un comunicado .

El cambio se debió a los datos actualizados sobre la complicación rara, trombosis y síndrome de trombocitopenia (STT) asociado con la vacuna Johnson&Johnson y AstraZeneca. La FDA actualizó sus hojas de datos para la autorización de uso de emergencia (EUA) de la vacuna Covid de Johnson & Johnson y AstraZeneca el 14 de diciembre, agregando una contraindicación a la vacuna para adultos con antecedentes de TTS después de esta vacuna o cualquier otra vacuna vectorizada por adenovirus.

Además, señalaron que se informó TTS en hombres y mujeres, en una amplia gama de rangos de edad, con la tasa más alta en mujeres de 30 a 49 años (aproximadamente 1 caso por cada 100.000 dosis). La agencia agregó que alrededor del 15% de los casos de TTS fueron fatales.

ACIP no recomendó contra el uso de la vacuna Johnson&Johnson debido a la preocupación de que dejaría a ciertos adultos sin protección, como aquellos con contraindicaciones para las vacunas de mRNA, personas sin hogar, prisioneros y personas en áreas rurales.

De manera legítima, hay algunas personas que podrían optar por la vacuna [Johnson & Johnson] incluso después de haber sido informadas adecuadamente sobre los riesgos del TTS , y no creo que sea correcto que esa opción no esté disponible para ellos. Oliver Brooks, MD, de Watts HealthCare Corporation en Los Ángeles, agregó que una recomendación contra la vacuna Johnson & Johnson podría tener «implicaciones mundiales de que Estados Unidos … [no] recomienda el uso de esta vacuna», que puede ser la única disponible en algunos países, dijo.

Otros miembros del comité de los CDC fueron menos ambiguos.

«No puedo recomendar una vacuna que esté asociada con una condición que puede conducir a la muerte», dijo Pablo Sánchez, MD, de la Universidad Estatal de Ohio – Hospital Nacional de Niños en Columbus. No se lo recomiendo a ninguno de los padres de mis pacientes. Les digo que se mantengan alejados.

Sin embargo, los miembros de enlace dijeron que tener una recomendación preferencial los ayudaría cuando sus pacientes pregunten qué vacuna deben recibir.

El personal de los CDC presentó datos más detallados sobre los 54 casos de TTS en los EE. UU. Y nueve muertes por TTS. La edad media de los casos fue de unos 45 años, pero varió entre 18 y 70 años. Treinta y siete casos correspondieron a mujeres y el 83% eran de raza blanca. Más de la mitad (54%) de los casos tenían trombosis del seno venoso cerebral (CVST). Todos estos casos ocurrieron después de una dosis de la vacuna.

La mediana de tiempo desde la vacunación hasta la aparición de los síntomas fue de 9 días. Todos los pacientes fueron hospitalizados, incluidos 36 que fueron ingresados ​​en la UCI. Permanecieron una media de 9 días y 37 fueron dados de alta.

Entre las nueve muertes, todas tenían características de CVST grave, siete con CVST confirmado y cuatro recibieron craniectomía o craneotomía por una hemorragia cerebral. Ninguno recibió heparina.

Isaac See, MD, de los CDC, señaló que la mediana del tiempo desde la admisión hasta la muerte fue de 1 día.

«Cuando hemos estado estudiando estos casos, nos ha sorprendido la rapidez con la que el paciente se deteriora», dijo.

La presidenta del ACIP, Grace Lee, MD, de la Universidad de Stanford, quien fue uno de los defensores más firmes de continuar recomendando la vacuna Johnson & Johnson para todos los adultos después de la pausa en su uso en abril, dijo que el ACIP pensaba que el reconocimiento temprano de TTS y una gestión adecuada podría aliviar estos casos.

«No creo que … tuviéramos suficiente información para ver cómo sería el resultado después de TTS», dijo. «Se nos ha presentado información que sugiere que realmente es un desafío para nosotros, como médicos, mitigar el riesgo de complicaciones graves».

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,Ph.D.