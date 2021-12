Ribera en Colombia: «La fábula del golpe y la prisión de mi madre para lavar la imagen de Evo»

Fuente: paginasiete.bo

Durante su participación en la primera jornada de la Cumbre de Justicia en Colombia, Carolina Ribera, hija de la exmandataria Jeanine Añez, dijo que la narrativa del supuesto “golpe de Estado” y la detención de su madre tienen como objetivo limpiar la imagen del expresidente Evo Morales, quien renunció luego del fraude electoral de 2019.

La hija de la exgobernante afirmó que Morales no respetó la voluntad popular del referéndum del 21 de febrero del 2016, en el cual el 51,3% de la población votó para que no vuelva a postular a una tercera elección consecutiva. Agregó que este hecho era ilegal, puesto que vulneraba los establecido en la Constitución.

“Todo esto (las persecuciones políticas) por el afán de Evo de lavarse la cara por violar el referendo del 21F, hacer fraude y fugarse, Evo necesita reemplazar esa verdad con la fábula del golpe de Estado. La prisión de mi madre es para lavar la cara de este tirano”, expresó Ribera en el foro internacional

Asimismo denunció que luego de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retomó al Gobierno, activaron una persecución política contra Añez, exautoridades, activista y exjefes policiales y militares.

Añadió que desde la administración gubernamental la amenazaron con demandarla por defender a la exmandataria.

“Esto ya no es un ataque contra Jeanine Añez ni contra su hija, porque yo también he sido amedrentada, hostigada y amenazada con abrirme procesos solo por defender a mi madre pretendiendo callarme, para que no vuelva alzar la voz suplicando por su libertad y su vida”, enfatizó.

Carolina Ribera también resaltó el hecho de que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) mostró que Morales fue candidato en 2019 fuera de la legalidad y con el «errado» argumento de que la reelección indefinida es un derecho humano.

“El presidente (Iván) Duque fue el que elevó la opinión consultiva a la Corte IDH, que en respuesta emitió dicho dictamen 28/21 señalando que la reelección indefinida no es derecho humano. Agradezco el pedido de dicha opinión consultiva por parte de Colombia a nombre de los bolivianos que dijimos no a la reelección y nuestra voz y nuestro voto no fueron respetados”, indicó.

Ribera participa en la Cumbre de Justicia en la ciudad de Barranquilla. En el evento también están presentes autoridades y representantes como el presidente Iván Duque, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y el rey Felipe VI de España, entre otros.