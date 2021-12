Secuestrado en Argentina sigue desaparecido y la Policía investiga veracidad del video

El hombre cuyo secuestro fue denunciado en Argentina y cuya familia apunta a supuestos delincuentes bolivianos sigue desaparecido, en tanto que la Policía investiga veracidad del video en el que pide entregar el dinero para que sus captores lo dejen libre.

«Nada se informó de manera oficial sobre el supuesto secuestro extorsivo, lo que hace pensar lo incierto del paradero de la víctima y la veracidad de lo que manifiesta en los videos que la familia recibió», reportó El Tribuno, medio del norte argentino que reveló el caso.

La familia de Carlos Pellegrino Argañaraz denunció el miércoles que éste había sido secuestrado y que sus captores —supuestamente de origen boliviano— pedían 28.000 bolivianos para dejarlo en libertad.

«Por favor, me van a cortar un dedo, me van a cortar una oreja, me van a cortar entero, consigan esa plata y páguenle a esta gente, háganlo por mi hijo”, se le escucha decir en una parte de un video que los supuestos captores le enviaron a los familiares de Pellegrino.

El hombre desapareció en la localidad de Salvador Mazza el 6 de diciembre, cuando salió a buscara a su hijo en compañía de una mujer.

Más tarde la familia recibió el video en el que Pellegrino, desesperado, pide que sus parientes paguen los 28.000 dólares para dejarlo partir sano y salvo.

La madre de la víctima denunció que su hijo se encuentra en calidad de rehén en algún domicilio de la ciudad de Yacuiba o San José de Pocitos, en territorio boliviano.