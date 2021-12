Senador Paz alerta que proyecto de ley 212 permite intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial

El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, denunció en Asuntos Centrales que el proyecto de ley 212 puede ser peor que la ley 1386, porque permite la intromisión del presidente del Estado en las elecciones de jueces y en las finanzas del Poder Ejecutivo.

“¿Qué dicen los artículos 221 y 227 de la ley 212? Hay dos instituciones, la Escuela de Jueces y la MAE que administra las finanzas de la justicia, esto antes de este proyecto de ley que no se ha tratado y no se ha repuesto. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que el director de la Escuela de Jueces se seleccionará de la siguiente manera: el presidente manda tres nombres al Parlamento, donde por mayoría absoluta, se elige al director de la Escuela de Jueces, se entromete en la independencia del Poder Judicial. Si eso no es intromisión y violentar los poderes del Ejecutivo y Legislativo, no sé cómo se interpretar”

Además, en su criterio, esta norma le da nuevas funciones, “este señor se encarga de los ingresos y designaciones de los futuros jueces. Es decir, quiero ser juez, voy a la escuela y él se encarga de decir, entra tal o cual. Y a partir de ello, en toda la Justicia en su conjunto que conocemos, este señor designa jueces en todas las acefalias».

En el tema de las finanzas de la Poder Judicial, Paz indica que se utilizará la misma fórmula para elegir a la MAE de esta institución. El presidente manda una terna de tres nombres y la Asamblea aprueba a uno de ellos para que ingrese al Órgano Judicial. “Si eso no es violar la independencia yo no sé qué es ni cómo se interpreta», manifestó.

El legislador lamentó que el Ministerio de Justicia lo haya llamado mentiroso, sin embargo, aseguró que explicó claramente que se trata de una norma, con la firma del presidente que ha sido entregada en el Parlamento.