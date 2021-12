Si Robledo quiere ganar mucho, está lejos de Inde

La directiva de Independiente se toma su tiempo. Primero quiere cerrar la continuidad de Marcelo Robledo para después pensar en el armado del equipo modelo 2022.

Fuente: paginasiete.bo

Correo del Sur / Sucre

“La prioridad es Marcelo, pero todo va de acuerdo a lo económico, el club Independiente tiene un límite. Si él quiere ganar mucho, está lejos del club”, comentó. Manuel Grass, presidente de la comisión técnica, consultado sobre la contratación de jugadores para la próxima temporada.

“Estamos tranquilos, no nos estamos apresurando, primero queremos cerrar con Marcelo”, añadió el directivo.

El directivo informó en pasados días que el defensor cruceño Emerson Velásquez es el único futbolista con contrato vigente con el club capitalino, todos los demás quedaron libres al final del torneo único.

“Tenemos una lista de los jugadores con los que el profe Marcelo quiere contar para 2022, pero todo va a depender del presupuesto económico, no vamos a hacer una plantilla elevada”, señaló. Grass explicó que “si el jugador está de acuerdo en quedarse con lo que pueda darle la institución, pues bienvenido y, si no, vamos a lamentar no tener jugadores de este año”.

Con el libro de pases abierto y con la posibilidad de que los jugadores que este año vistieron la divisa del Matador sean tentados por otros equipos, el directivo recalcó que “el club tiene un monto para invertir al año, no vamos a salir de nuestro presupuesto; si los jugadores tienen otros equipos que les van a pagar mejor, están en todo su derecho de irse”. Al parecer, todo gira en torno al tema económico, incluso la renovación de Robledo.

El tire y afloje entre la dirigencia y DT podría concluir hoy.