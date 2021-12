«Si tiene carné cruceño, no entra», la determinación de masistas en el aeropuerto de Tarija que perjudican a Camacho

Después de los bochornos e incidentes que protagonizaron grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) con la llegada del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho al departamento de Tarija, ahora se suma otra situación que apunta a los cruceños en general: si tiene carné de identidad de Santa Cruz no puede ingresar al aeropuerto de Tarija.

La determinación fue tomada por los propios afines al partido azul, asunto que generó el rechazo de autoridades de oposición al ser una clara muestra de discriminación por parte de quienes respaldan al Gobierno de turno.

La toma del aeropuerto se prolongará durante las próximas horas, según los propios testimonios de los bloqueadores.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, sostuvo a través de sus redes sociales que la Policía no atendió los requerimientos para resguardar el aeropuerto Oriel Lea Plaza y que los policía militares habrían sido replegado por los responsables de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). «Tierra de nadie», lamentó Matkovic al difundirse esta información.

Vea el tuit:

Grupos de choque Masistas toman aeropuerto de Tarija. Si tiene carnet cruceño, no entra. Comandante de la policía no contesta el teléfono. Encargada de la DGAC replegó a la policía militar y no hay ni uno presente. Tierra de nadie. Bolivia.

— Zvonko Matković Ribera (@ZetaMatkovic) December 2, 2021