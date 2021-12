Testigo denuncia que el hermano de Parada usó una cooperativa para captar ‘fantasmas’

Según el testimonio, Guillermo Parada (hermano de Antonio) ordenó a sus subalternos crearse cuentas en una entidad financiera sin sospechar que estaban siendo “contratados” por la Alcaldía

El trabajador de una cooperativa de la ciudad de Santa Cruz reveló que en 2014 su jefe, Guillermo Parada, le ordenó a él y otros de sus compañeros que abran cuentas en una entidad financiera para ayudar a su hermano Antonio Parada bajo el argumento de que estaba conformando una microempresa.

Esta persona no sabía que al abrir una cuenta y entregar sus documentos lo estaban “contratando” en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y que en los siguientes cuatro años cobrarían un sueldo a su nombre.

El testimonio de este trabajador fue presentado ante los fiscales que investigan el caso de corrupción en la Alcaldía cruceña.

El testigo cuenta que decidió presentarse luego de que un funcionario de la cooperativa en la que trabaja desde 1984 le exigiera su renuncia por aparecer en la lista de los ítems fantasma. Lo que le molestó ya que él nunca había aceptado un trato de esta naturaleza.

El testigo hace el siguiente relato: “El año 2014 Guillermo Parada Vaca me llama a su oficina y me dice que su hermano, Antonio Parada, trabajaba en la alcaldía y que necesitaba nombres para rellenar planillas para crear una microempresa, me pidió que vaya a la Cooperativa Jesús Nazareno y apertura una cuenta, como era mi jefe yo tuve que hacerle caso, después de unos días yo me apersono a la sucursal de la Cooperativa Jesús Nazareno en la Calle colon, donde abro una cuenta, ese día fui con mi colega”.

Añade que fue atendido por una mujer que le registró todos los datos, le hizo firmar unos papeles, le creó una cuenta y que al finalizar el proceso no le entregó ninguna tarjeta de débito.

“A mi colega le ocurrió lo mismo no le entregaron su tarjeta, eso se había hecho como favor a nuestro Jefe Guillermo Parada, después de eso nunca más nos volvió a hablar sobre ese tema, ayer 9 de diciembre recién me entero que supuestamente estaría como funcionario de la Alcaldía”, agrega.

El testigo señala que nunca recibió dinero alguno durante estos años y tras conocer que estaba en la lista de ítems fantasma, y por consejo de su abogado, fue a la entidad financiera donde solicitó un extracto de los movimientos de dinero de la cuenta que abrió por orden de Parada.

“Sorpresivamente pude evidenciar que durante cuatro años se depositó dinero a esa cuenta y retiros, del extracto se ve que todos los retiros se realizaron en cajeros automáticos con la tarjeta de débito, tarjeta que nunca se me entrego, al igual que ocurrió con mi colega”, señaló.

Este testimonio ya es parte del cuadernillo de investigaciones del caso ítems fantasma y según señalaron desde la Fiscalía aporta nuevos elementos a la investigación.

