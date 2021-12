Thalía se ausentó de redes sociales por esta dolorosa razón

La talentosa cantante e influencer suele mantener actualizados a sus admiradores mediante historias de Instagram o videos graciosos de ella misma probando filtros

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thalia (@thalia)





Fuente: Infobae

La famosa cantante de 50 años suele compartir de manera constante su rutina diaria, momentos de relajación proyectos musicales e incluso Tik Toks con sus más de 18 millones de seguidores, sin embargo, en los últimos días había reducido significativamente su actividad en Instagram.

Este día, Thalía explicó a sus admiradores que tenía un fuerte dolor de espalda y por eso no había tenido energía para subir historias y otras publicaciones en sus redes sociales.

La intérprete de temas como Mojito subió una historia a su Instagram y narró que su lesión era imposibilitante, pues no la dejaba ni siquiera caminar; el motivo por el cuál se lastimó fue que se agachó de forma precipitada para cargar a su perrita chihuahua, esto a pesar de haber perdido condición, pues dejó de ejercitarse hace unos meses.

“Estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja (en paz) , no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar. Todo me duele y es debido a que dejé de hacer ejercicio como por cinco meses. Y en una de esas se me descompuso la espalda y justo me agaché por Gigi la chihuahua y (cuando) me levanté me quede así”, mencionó Thalía.

En dicha grabación, la cantante apareció usando un filtro de lentes con brillo dorado, ojos agrandados y el cabello rojo. Además de compartir su situación de salud, la famosa actriz e influencer solicitó a sus fans que tuvieran calma ante su falta de actualizaciones en redes sociales.

Con visible dolor y lamentando sufrir de esa forma, Thalía se dijo ansiosa porque llegara el momento en que pudiera hacer sus actividades normalmente, además mencionó que estaba tratándose con terapia alternativa y ejercicios de recuperación para regresar la vitalidad a sus músculos.

“Qué feo que te duela la espalda. Ya estoy haciendo acupuntura, ejercicios importantes para volver a condicionar los músculos internos. Y yo ya quiero correr, bailar, brincar, salir, subir… así como soy”, mencionó.

Aún así, algunas horas después de contar su tragedia, Thalía compartió con sus fans un video recopilatorio de sus éxitos lanzados a principios de los años 2000, algunos de ellos son Arrasando, Entre el mar y una estrella, Regresa a mí y Rosalinda.

Es probable que una de las razones por las que Thalía dejó de lado su entrenamiento sean las graves inundaciones que se vivieron en Nueva York hace unos meses, sin embargo, desde ese momento compartió que había perdido la motivación.

Aunado a ello, la cantante a través de sus historias de Instagram mostró que una de las áreas más afectadas había sido su gimnasio.

Thalía se sinceró en la descripción de su publicación y explicó: “Llevo semanas sin motivación para hacer ejercicio”, escribió.

A pesar de ello, la querida cantante construyó un gimnasio que le permitiera ponerse en forma: “Después de la inundación de mi casa, pude improvisar un área en el garage. Así que aquí vamos de nuevo”, actualizó la cantante de canciones como No me acuerdo y Te perdiste mi amor.

La grabación mostró algunos de los aparatos del gimnasio que pudieron ser rescatados. De igual modo, compartió cómo era el pequeño espacio improvisado.

Para acompañar el video, Thalía colocó la canción Todo se derrumbó dentro de mí, del cantante Emmanuel lanzada en 1980. Este tema matizó los sentimientos encontrados que vivió Thalía luego de que su domicilio neoyorquino se viera severamente afectado por las inundaciones.

El 23 de septiembre, el huracán Ida provocó severas complicaciones en la ciudad de Nueva York, pero también en Nueva Jersey y Pensilvania. Lastimosamente, el siniestro meteorológico dejó una cifra de 46 personas fallecidas y pérdidas materiales incalculables.