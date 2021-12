Tony Parada rompe el silencio, acusa a Valeria Rodríguez y sus abogados de extorsionarlo con $us. 3 millones

Parada señala «se inventaron el tema de los 800 ítems porque no les di un quinto y ahí empieza la extorsión», denuncia que tras la reunión sostenida en Starbucks, el abogado de Rodríguez, Juan Ramón Quezada, le envió un borrador de acuerdo de desistimiento, donde le pide $us. 3.000.000 y una serie de bienes y vehículos que no son de su propiedad, manifiesta Parada.

Antonio Parada Vaca decidio romper el silencio una semana después de haberse conocido la denuncia de su ex pareja Valeria Rodríguez respecto al supuesto cobro de 800 ítems fantasmas durante su gestión como director de recursos humanos del municipio durante la administración de Percy Fernández.

Sin dar a conocer su paradero Antonio Parada denunció haber sido víctima de extorsión de los abogados de Valeria Rodríguez, Parada manifestó que el pasado lunes 29 de octubre desde las 21:00 a 23:00 horas se reunió con su exesposa y su abogado en el Starbucks de la Av. Banzer a la altura del tercer anillo, allí llegó a un acuerdo con Rodríguez a raíz de una demanda por temas familiares.

Parada señala «se inventaron el tema de los 800 ítems porque no les di un quinto y ahí empieza la extorsión», denuncia que tras la reunión sostenida en Starbucks, el abogado de Rodríguez, Juan Ramón Quezada, le envió un borrador de acuerdo de desistimiento, donde le pide $us. 3.000.000 y una serie de bienes y vehículos que no son de su propiedad, manifiesta Parada.

El ex director de recursos humanos del municipio niega tener casas en EE.UU. como lo denunció su exesposa, quien tiene una casa en Miami valuada en $us. 240.000 es ella, eso es fácil de verificar a través del internet dice Tony Parada en alusión a su exesposa.

El ex director de recursos humanos manifiesta que realizó una transferencia de $us. 180.000 en 2014 a los EE.UU. fruto de la venta de una casa que le cedió su padre como adelanto de herencia en 2008, vivienda que fue vendida por $us. 150.000.-

Tony Parada califica de falsa la denuncia de los supuestos 800 ítems fantasmas manifestando que bajo su cargo tenía 50 personas durante su gestión como director de recursos humanos. Lo que se hacía manifiesta Parada, era canalizar la solicitud de ítems que eran pedidos por las diferentes secretarias, el cumplimiento del contrato y asistencia del personal ya dependía de cada Secretaria, afirmó.

El exfuncionario municipal calificó de «mafias de abogados» a Darly Franco, Juan Ramón Quezada y Carlos Subirana a quien los llamó extorsionadores, todo el mundo los conoce y lo digo ahora, aunque creo que nadie lo dijo en público, sostiene Parada.

Tony Parada afirma que ingresó a trabajar al municipio de Santa Cruz en la gestión 2004 durante la administración de Rómulo Calvo, como alcalde interino. Fue gracias a mi ex suegra la entonces concejal de UCS, Romy Paz, que logré ingresar a la Alcaldía y de allí me quedé en funciones hasta el año 2018 hasta la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa, señala.

Fuente: Detrás de la Verdad