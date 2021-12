Un hombre intentó ahorcar a su pareja, su hijo suplicó para que no maten a su mamá

Jazmín llegó hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la ciudad de El Alto en compañía de sus tres pequeños hijos, la mujer acudió a esta unidad para denunciar que su pareja intentó ahorcarla.

La víctima aseguró que el hombre, que se encontraba en estado de ebriedad, intentó quitarle la vida asfixiándola con los cordones de su suéter, pero fue uno de sus hijos quien le pidió a su padre que no mate a su mamá.

“Anoche (el sábado) él estaba borracho, me ha pegado y me ha ahorcado y mi hijo le ha dicho: ¡ya no la mates a mi mamá!”, contó entre lágrimas Jazmín a UNITEL.

La mujer asegura que perdió el sentido por un momento y se desvaneció debido a la asfixia que le estaba provocando su pareja.

Tras recuperar el conocimiento logró salir y escapar de su vivienda, pues su agresor salió a buscar un vehículo. “No te salvas, te voy a matar me dijo, pero los he alistado a mis hijos ¡vámonos rápido! les dije y me los he sacado”, aseguró.

Luego de prestar su declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, ella tuvo que ir sola con sus hijos hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que se verifique las heridas que le causó el sujeto.

Sin embargo, ahora Jazmín teme que el hombre tome represalias por la denuncia que ella sentó en su contra.

“Ya no quiero volver con él, me da miedo, dónde voy a ir, todo mi brazo está verde, anoche me ha pegado”, agregó la joven madre muy afligida.

La víctima pide garantías a las autoridades ya que asegura que el sujeto es violento, quien además tiene varias denuncias por maltrato, pero pese a ello, hasta ahora no fue aprehendido.