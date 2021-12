Valeria Rodríguez: “Es una red brutalmente grande, un monstruo, me gané odio, hay mucha gente involucrada en esto”

Silvana Vincenti / Santa Cruz

Lo que empezó con una demanda interpuesta por Antonio Parada Vaca para disminución pensiones y repetición de bienes en marzo de 2020, terminó en escándalo político y amenazas cuando Valeria Rodríguez Paz demandó por violencia doméstica, familiar, económica y patrimonial a su ex esposo en septiembre de 2021. Como parte de la investigación saltan 800 contratos fantasmas en la Alcaldía cruceña.

Con su casa a punto de ser rematada y “hostigada” para firmar una carta de renuncia, dice que se siente desprotegida. Diagnosticada con crisis de ansiedad, pánico y delirio de persecución con shock de espasmos esporádicos, pérdida de movilidad en las piernas y parálisis facial, cerró sus redes sociales.

_El abogado de Angélica Sosa dice que lo ocurrido no fue en su gestión…

Ella misma se dispara en el pie, llamó a mi madre, amedréntandola, y me amenazó a comienzos de año, palabras textuales de ella fueron: “Estás dañando mi candidatura, más te vale que no saqués nada y si querés hacerlo, que sea después de las elecciones”.

Sosa hizo que desaparezca la lista del despido masivo de los contratos fantasmas, incluso hay gente que no sabía que figuraba en esos contratos, ya que los hacían firmar o falsificaban firmas y esa gente jamás recibió un centavo.

Hasta ahora me amenazan con que me van a desaparecer, que cuide a mis hijos. Hasta a mis abogados los amenazan.

_Fiscales de La Paz dijeron que te protegerían, ¿lo están haciendo?

La única persona que me ha puesto seguridad es el alcalde Jhonny Fernández, a quien agradezco mucho.

_Están citando a Angélica Sosa como testigo, ¿qué opinión te merece?

Sosa tiene como 50 denuncias, todo eso lo tiene Mamén Saavedra. Ella debe ir como cómplice, ya lo dije antes. No puede ser que a mí, que di toda la información, me llamen como testigo, si no he gozado de nada de esas picardías.Es más, comenzaron en 2015, estoy separada desde 2014, y mi divorcio salió en marzo de 2015, ya no tenía ningún tipo de contacto. A quien tienen que llamar como cómplice y testigo es a Michelle Soljancic Nallar, mujer actual de Antonio (Parada). Tenemos Fiscalía, investigadores, etc., la desgracia es que están ligados a Angélica Sosa.

_Algunos aseguran que Antonio se fue del país, ¿Es verdad?

La gente especula que está en Brasilia o en Estados Unidos, hasta en Madrid, se dice de todo. Ni siquiera se ha contactado con sus hijos. La última vez que lo vi fue el lunes pasado, estuvimos en la Fiscalía personalmente, fue porque vio que todo se desmoronaba para él y recién quiso arreglar el tema de mi casa, para que no me la rematen, a cambio de mi silencio.

No quiere que yo siga con esto porque parece que a él mucha gente lo tiene amenazado. Tony quería arreglar el tema familiar porque todo esto empezó por eso, él me estaba quitando todo y no me quedé callada. Investigué y encontré un monstruo, una red delincuencial brutalmente grande, cuya cabeza es Angélica Sosa.

Me he ganado el odio del pueblo porque es tan grande la red que no queda solo en Angélica Sosa y Antonio, es mucha gente y ya no sé de dónde me llegan tantas amenazas para que me calle, o caerá mucha gente.

_ ¿Qué pasará con tu casa?

No sé, hoy hablaré con el banco porque la mañana de ese día que caí hospitalizada fui al banco para ver una solución y me dijeron que no puede hacerse algo porque el principal deudor es Antonio, que no quiere reprogramar porque no tiene trabajo. Hoy no soy apta para crédito y mis hijos quedarán sin el único bien que tienen.

_¿Es verdad que te despidieron de tu trabajo?

Me hostigaron, querían que mande ubicación para llevarme la carta. Fue una decepción muy grande, estuve en las buenas y en las malas y cuando más necesité apoyo moral pidieron mi renuncia. No volveré, soy leal, y si no me quieren, no estaré más, fue denigrante porque sabían que el banco estaba rematando mi casa.

_¿Hablaste con Luis Fernando Camacho?

No se ha pronunciado.

_¿Cómo están tus hijos?

Peor ahora que sacan videos de cuando yo estaba divorciada, tengo derecho a rehacer mi vida. Mis hijos están con psicólogo.

_¿Nunca notaste el cambio en su economía?

Una vez me quiso comentar algo, pero le dije que la corrupción no puede ocultarse. Según él, no procedió porque no lo apoyé.

Lo que encontré fue recién hace como dos meses, cuando me mandó el folder con el pago del colegio de mis hijos, y no se dio cuenta de que en el folder dejó una transacción de retiro de dinero de 1.280.000 dólares, y una transferencia a Estados Unidos, al Bank of America.

Esto fue el 30 de abril porque su cumpleaños es el 8 de abril y tenía que hacer su declaración jurada el 30 de abril. En la transacción, como el banco pregunta de dónde es el dinero, puso venta del inmueble del Remanso 3 que es la casa que me están rematando, y que nunca se vendió, y compra de inmueble en Florida, eso fue en 2014.

Hasta tiene inversiones en la Bolsa de Valores de EEUU, me llegaron documentos a mi casa: olvidó cambiar la dirección o no quería que su mujer se entere. Actualmente alquilaba una casa de 2.500 dólares en el condominio Alto Las Palmas.

