Vocero Richter: Si Choquehuanca no se vacuna, “las restricciones lo van a alcanzar”

El portavoz presidencial, Jorge Richter, señaló que si el vicepresidente David Choquehuanca no se vacuna contra la Covid-19, “las restricciones lo van alcanzar”, pero insistió en que recibir o no las dosis es una decisión personal de la autoridad nacional.

“Los registros del Ministerio de Salud dicen que no se ha vacunado. Si lo hace en los próximos días, pues todos nos vamos a enterar. Si no lo hace, entonces, en un momento que el Vicepresidente quiera viajar al exterior, por ejemplo, ahí va a tener un conflicto. Y no por Bolivia sino porque los países en el exterior están exigiendo que estén debidamente vacunados”, indicó Richter en el programa Que No Me Pierda.

El vocero evitó ser explícito al señalar si la autoridad nacional recibió o no la vacuna y se limitó a decir que Choquehuanca tiene confianza en la medicina tradicional.

La semana pasada se promulgó el Decreto Supremo 4640 que establece el porte obligatorio del carnet de vacuna a partir del 1 de enero de 2022 para ingresar a instituciones públicas y privadas, además de bancos. En cuanto a las personas que no tengan el documento, deberán presentar prueba PCR negativa como parte de las medidas de contingencia.

En este marco, Richter apuntó que la decisión personal de Choquehuanca “no le generará privilegios”.

“Las restricciones lo van alcanzar en el plano interno e internacional. En el marco de sus libertades, cada uno toma la decisión que crea que lo beneficia o siente que le corresponde. Y si el Vicepresidente toma la decisión de vacunarse mañana o pasado mañana, pues lo hará, pero son decisiones personales”, añadió.

Vacunación para combatir la pandemia

En Bolivia se apuesta por la vacunación voluntaria y gratuita para combatir la pandemia del coronavirus que embate al país con la cuarta ola.

El total de las vacunas gestionadas y adquiridas por el Gobierno nacional sobrepasa los 22.500.000 y alrededor del 59 por ciento de la población meta cuenta con el esquema completo.

En tanto los datos de la Gobernación de Cochabamba señalan que el 100 por ciento de las unidades en terapia intensiva (UTI) para Covid-19 de los hospitales de referencia, Norte, Sur y Viedma, están ocupadas con pacientes que no se vacunaron.

