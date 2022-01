Aguilera dice que “no hay elementos” para involucrar a Rojas y Aguilar en ganancias ilícitas

El comandante de la Policía, Johnny Aguilera, aseguró este lunes que no se encontró elementos que involucren a Alberto Aguilar, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Alexander Rojas, exdirector de la fuerza antidroga en Santa Cruz el 2014, en el caso de legitimación de ganancias ilícitas por el que es investigado Maximiliano Dávila, exjefe antidroga.

Fuente: https://urgente.bo

Rojas es hermano de Omar Rojas, más conocido como el “Pablo Escobar boliviano” y que fue detenido en los Estados Unidos por narcotráfico.

“No se ha encontrado ningún elemento. Comprendo que existe una proposición que es contra del señor Omar Rojas en que se involucra a uno, no a todos. Más allá de las relaciones familiares, amistosas o institucionales, no se tiene por qué criminalizar estas. En el caso de Aguilar y Rojas no se abrió ningún proceso”, sostuvo Aguilera.

Alexander Rojas fue además Director Nacional de Planeamiento y Operaciones, además de Inspector General de la Policía. Fue el que escoltó a Evo Morales cuando volvió a Bolivia después de haber estado refugiado en Argentina.

El Comandante de la Policía Boliviana recalcó que es la FELCN, la que lleva adelante todas las investigaciones sobre el caso e indicó que su participación es “casi nula”.

Según El Deber, el coronel Alberto Aguilar Lazarte, que reside en Santa Cruz, se caracteriza por tener una infinidad de bienes y vehículos. Viviendas que parecen “fortalezas” y sus hijos frecuentan fiestas y lugares públicos con guardaespaldas.