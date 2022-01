Alcaldía cruceña señala que el daño económico por la corrupción es de más de Bs 300 millones

Fuente: Unitel

Son un total de 18 procesos penales por corrupción en los que se implica a exautoridades municipales de la Alcaldía cruceña, así lo informó la directora de Transparencia, Adriana Pedraza.

Apuntó que entre los más relevantes están la denuncia inicial de contratos irregulares que involucra a Angélica Sosa, Sandra Velarde y Javier Cedeño, la desaparición de vehículos oficiales, el sobreprecio en las compras de camas hospitalarias, el sobreprecio de la compra del terreno del vertedero, destrucción de bienes en el Frigorífico Municipal, la desaparición de más de dos mil plantines del Jardín Botánico.

La director municipal señala que existe una afectación al municipio de más de 300 millones de bolivianos por 17 de estos casos y que en el tema de los contratos irregulares aún no se tiene cuantificado a cuánto asciende el daño económico.

Pidió además que no se no se politicen los casos de corrupción que están en proceso de investigación. «Estamos creyendo que la justicia obrará a nuestro favor y se pueda resarcir el daño que se ha ocasionado a los municipios (…) el municipio ya no es más el banco de los servidores públicos«, dijo Pedraza en conferencia de prensa.