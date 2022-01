Añez asegura que piden PCR a su familia, pero que personal del penal puede causar contagios

Fuente: Página Siete Digital / La Paz

La defensa de la expresidenta interina Jeanine Añez publicó este martes en las redes sociales su declaración en la audiencia de apelación llevada a cabo ayer. En el escrito, además de asegurar sentirse «amenazada y amedrentada», la ex jefa de Estado cuestionó que se pida prueba PCR a su familia para el ingreso al penal de Miraflores, cuando el mismo personal de la prisión puede ser fuente de contagio covid, ya que entra y sale todos los días.

«Soy hostigada hasta para el ingreso de mi familia al penal. Si no tienen PCR y Elisa en mano (es) imposible el ingreso con el pretexto de resguardar mi salud. Sin embargo, el personal administrativo, médico y policial salen todos los días. Seguramente ellos no tienen posibilidad de contagio, como si el covid fuera selectivo», escribió la exmandataria.

Dichas palabras se suman a la aseveración de que la Fiscalía no presentó ninguna prueba en su contra y que es responsabilidad del Gobierno de Luis Arce si algo le llegara a ocurrir durante el cumplimiento de su reclusión.

«Soy acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Delitos que todo el pueblo boliviano sabe que no cometí y que la Fiscalía no ha aportado ni una sola prueba para sostenerlo y no podrá hacerlo porque no existen, porque este es un juicio político», expresó Añez.

«Yo soy una presa política y estoy en total indefensión porque en los juicios políticos, lo jurídico no tiene ningún valor. (…) Todas estas situaciones han desmejorado mi salud, que hasta ahora no puedo recuperar. Me siento amenazada y me siento amedrentada. Vuelvo a reiterar que cualquier cosa que a mí me suceda es responsabilidad de este régimen de Arce Catacora».

Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia de la exautoridad en 2022, en la que la justicia volvió a rechazar el pedido de cesación a su detención preventiva. Su defensa anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).