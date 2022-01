Aprehenden a taxista que arrastró siete metros a una joven para robarle

Fuente: paginasiete.bo

Una joven de 19 años de edad fue arrastrada al menos siete metros por un taxista que intentó robarle su bolso. La víctima quedó con heridas en las rodillas y otras partes de sus piernas, además tiene moretones en sus brazos. El taxista agresor fue capturado por los familiares de la mujer.

“Yo trataba de tomar un taxi, me acerqué a preguntar la tarifa, él directamente me agarró del brazo, no me soltó, quería mi bolsa, pero yo no la solté y empezó a avanzar y me empezó a arrastrar. Yo solté mi bolsa dentro de su vehículo, pero él seguía agarrándome del brazo, no me soltaba, hasta que empecé a gritar y la gente salió, es cuando me botó recién del auto”, relató la joven en entrevista con la red Uno.

El hecho sucedió el 1 de enero en la intersección de la avenida Belzu y José Armando Méndez, en Cochabamba.

En las imágenes que captaron las cámaras de seguridad se ve cómo la joven hace parar el taxi y posteriormente queda colgada del vehículo mientras éste arranca, finalmente ella cae varios metros después.

“No puedo caminar, todo mi cuerpo me duele, tengo heridas en mi espalda, en mis brazos, también tengo moretones, ya hice la denuncia”, expresó la víctima.

El taxista agresor fue capturado por la misma familia de la joven que identificó el vehículo en inmediaciones de la terminal. El padre de la joven, que no pudo contener su furia, terminó rompiendo el parabrisas del vehículo.

“Estábamos en búsqueda de este auto, yo también trabajo como taxi, pero no soy como este maleante (…). Mi hija estaba agarrando un taxi para venirse a la casa y este individuo la agarró de su bolsón, de su cartera y la arrastró”, comentó el padre de la joven de 19 años.

El vehículo fue identificado por el primo de la víctima, quien tenía en su celular las imágenes del motorizado que era buscado.

“Dios es grande y el mundo es pequeño. Justamente estaba llevando pasajero a la terminal y como si nada se apareció el auto, lo vi primero de atrás y dije: ‘¿este no será el auto porque es vagoneta?’ Saqué mi celular y vi la imagen (en el vehículo) que dice ‘Bad the bone’, eso reconocí”, dijo el familiar.

La joven afectada indicó que ella reconoció a su agresor debido a que no usaba barbijo. El taxista sindicado no negó su responsabilidad en este caso y dijo: “No es que sea inocente, pero no sé cómo explicarle”. Ahora se encuentra aprehendido.