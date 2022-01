Así son las voces artificiales más realistas del momento

Estamos acostumbrados a escuchar voces generadas por ordenador en diferentes dispositivos. En asistentes inteligentes, en gadgets, en lectores de ebooks, en sitios web…. estas voces están cada vez más presentes, pero siguen sintiéndose artificiales, algo que dejará de ser así dentro de pocos años.

El caso es que ya hay motores de inteligencia artificial capaces de crear sistemas de voz que resultan extremadamente naturales, y hoy os presentaré donde escucharlos.

Se trata de vocalora.com, un proyecto web que usa uno de los motores de voz más sofisticados del mundo para simular la voz de 5 acentos diferentes en inglés, usando 18 voces diferentes en el proceso.

Podemos pegar un texto (en inglés) y seleccionar la voz deseada de todas las disponibles. Una vez hecho, pulsaremos en el botón Read Text que aparece a la derecha. Si durante el proceso de lectura ponemos otra voz diferente, se escucharán las dos al mismo tiempo.

Hay disponibles tanto voces de hombre como de mujer y de niños, y el resultado es tan impresionante que resulta difícil de entender como nuestra aspiradora sigue hablando con voz de película de los 80.

Podemos probar vocalora de forma gratuita, pero si necesitamos lecturas de varias horas, tendremos que pasar por la suscripción premium (de unos 20 dólares al mes).

De momento no hay proyectos con la misma calidad en español, por lo menos no en una web de estas características, disponible al público en general, aunque es un sector que está avanzando mucho, por lo que no tardaremos en tener algo así en breve en nuestro idioma.