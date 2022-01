Blooming renovó con Peñarrieta, Navarro y Orihuela

La academia cruceña conforma un renovado plantel de cara a la presente temporada.

Carlos Jordan Paz

Blooming anunció este martes la renovación de contrato con el arquero José Peñarrieta, el lateral Santos Navarro y el volante Ricardo Orihuela.

Los tres formaron parte el año pasado del plantel celeste y tuvieron la aprobación del entrenador Rodrigo Venegas para continuar una temporada más.

Suman siete jugadores del equipo 2021 que continuarán en el club, pues ya fueron confirmados el defensor Abraham Cabrera, el delantero Nelson Orozco y los volantes Julio Herrera y Richard Spenhay.

Blooming, además, recuperó al joven defensor Erwin Montero, que el año pasado jugó en la Primera A de la Asociación Cruceña de Fútbol, al igual que el zaguero Saúl Severiche, que destacó en la reserva, y el volante Junior Sánchez, que fue cedido un año a The Strongest.

Por el momento solo tres refuerzos han sido confirmados: el delantero brasileño Jefferson Tavares (ex Royal Pari), el volante Paúl Arano (ex Wilstermann) y el defensor argentino Nahuel Iribarren (ex Platense de Argentina).

Blooming conforma una renovada plantilla con el objetivo de cumplir una mejor campaña en esta temporada. El año pasado padeció y estuvo a punto de jugar el descenso indirecto.

Además, el club por el momento no puede habilitar nuevos jugadores ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por deudas a ex jugadores, situación que espera subsanar en los próximos días, según los directivos bluministas.

