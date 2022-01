Cahuana y Landívar se suman a las declaraciones como testigo en el caso ítems fantasmas

El exconcejal negó tener alguna relación de amistad con el Ejecutivo, mientras que Landívar explicó las funciones de su secretaría





El exconcejal Jesús Cahuana, y el exsecretario municipal cruceño de Gestión y Coordinación Institucional, Jorge Landívar, se presentaron este viernes ante la Fiscalía para prestar su declaración informativa en calidad de testigos dentro del marco de la investigación del denominado caso ítems fantasmas.

A su salida, Cahuana dijo a los medios que no tuvo relación de amistad con la parte ejecutiva del municipio y que está dispuesto a presentarse las veces que sea requerido.

«Me han hecho la citación y estoy presente a ello, cuando me convoquen estaré, no tengo ningún problema. Fui citado en calidad de testigo. Me han pedido que sea en reserva y lo mantendré (así)», señaló el exconcejal de UCS.

Por su parte Landívar argumentó que «es muy poco» lo que puede aportar al caso porque su secretaría, al ser de asesoramiento y de comunicación, hacía vocería de las políticas que se asumían desde la comuna y no tenía «absolutamente nada que ver» con la parte administrativa.

«He tenido que indicar cuál era mi función, cuántos funcionarios tenía, cuántos liberados había en mi secretaría. Me ha alegrado tener la posibilidad de poder despejar cualquier duda. Salgo tranquilo pues se me ha dado la oportunidad de mostrar en absoluto que hemos tenido relación con funcionarios o memorándums de designación», señaló.

Fuente: Unitel