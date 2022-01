Caso Ambulancias: Gobernador de Potosí anuncia proceso a funcionarios

Entre las observaciones que apuntaron asambleístas de oposición, está un acta de recepción de los motorizados y el llenado del formulario 500 del Sicoes, lo cual solo procede cuando se ha verificado plenamente que el bien ha sido entregado a conformidad



El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, en conferencia de prensa.

El escándalo por la compra supuestamente irregular de 41 ambulancias para los municipios de Potosí motivó que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, retroceda en su posición de defender el contrato y anunciara, ayer, el inicio de un proceso en contra de los funcionarios que pudieran haber cometido errores administrativos en este caso.

En entrevista con la periodista Jannett Cortez, de radio Kollasuyo, Mamani admitió que, con este caso, se juegan el prestigio y la imagen de la Gobernación y es por ello que se decidió iniciar acciones destinadas a verificar si en este caso hubo vulneraciones a la norma.

“La unidad jurídica ha recomendado de que se pueda iniciar acciones en contra de aquellos funcionarios que hayan cometido algunos posibles errores administrativos. Nosotros hemos solicitado a la Unidad de Transparencia de la Gobernación de que pueda realizar un informe y pueda hacer una revisión a todo el proceso”, declaró.

Lo que el Gobernador llama “posibles errores administrativos” son gruesas fallas en el proceso que se estaba siguiendo para la compra de las ambulancias. La más importante, y a la que apuntaron los asambleístas de oposición, es que la Gobernación emitió un acta de recepción y hasta se llenó el formulario 500 del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), lo cual solo procede cuando se ha verificado plenamente que el bien que se está adquiriendo ha sido entregado a conformidad de la entidad que lo adquiere. Según estos documentos, las ambulancias habrían sido efectivamente entregadas, y a total conformidad de la comisión de recepción, en fecha 31 de diciembre de 2021. El gran detalle es que ninguna de las unidades vehiculares fue entregada hasta el presente.

Como las explicaciones que dio el Gobernador no aclararon las dudas, este tomó distancia del proceso y, en la entrevista de ayer, dijo que no participó directamente. No obstante, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Gobernación es responsable civil y penalmente si es que se establece alguna irregularidad.

El proveedor

Entre otras observaciones al proceso está la selección de la empresa Estefals Logistics para la provisión de 41 ambulancias por un monto total de 20.500.000 Bolivianos. El primer cuestionamiento es que el precio ofertado por la adjudicataria es el más alto en relación a los que fueron propuestos por Taiyo Motors y Toyosa S.A. Hasta ayer, la Gobernación insistía en que la propuesta de Estefals Logistics era la más baja, pero no se lo demostró exhibiendo las propuestas.

En tanto, la red Sitel HD confirmó mediante verificación in situ, que la dirección que Estefals Logistics dio como domicilio, la inscribió como tal en el Registro de Comercio, no existe. La dirección que figura en el registro es El Alto, Barrio Lindo No. 2775, zona 3 de Mayo, San Carlos y está también está en el contrato con la Gobernación.

Sin embargo, cuando el periodista Diego Chacón de la red Sitel llegó hasta el lugar, no encontró ningún inmueble con el número 2775. La calle se llama Barrio Lindo, la zona es 3 de Mayo y la urbanización tiene el nombre de San Carlos, pero el único número que se parece al provisto por Estefals Logistics es el 277 y este corresponde a un garaje de la empresa Toyosa S.A.