Castellón y Gomes, las caras nuevas de Universitario de Sucre

Ambos jugadores experimentados ya trabajan a las órdenes de Jhonny Serrudo en la capital del país.

Carlos Jordan Paz

El delantero Vladimir Castellón y el volante brasileño Marcelo Gomes son los nuevos fichajes de Universitario de Sucre de cara al inicio del torneo Apertura de la División Profesional.

Castellón, de 32 años, jugó el año pasado en Palmaflor de Cochabamba, mientras que Gomes, que en noviembre del año pasado cumplió 40 años, lo hizo en Independiente Petrolero.

Universitario vuelve al seno profesional después de jugar tres años en la asociación de Chuquisaca, de ocupar el segundo lugar en la Copa Simón Bolívar y derrotar en partidos por el descenso indirecto a Real Potosí, que perdió la categoría el año pasado.

El entrenador Jhonny Serrudo, además, de Castellón y Gomes, aprobó también los fichajes del arquero Daniel Sandy (ex Wilstermann), los defensores Leonel Morales (ex Real Potosí), Luis Darío López (ex Independiente Petrolero), Leonardo Urapuca (ex Blooming) y David Checa (ex Real Santa Cruz); los delanteros Ángel Prudencio (ex Sportivo Belgrano de Argentina) Moisés Calero (ex Real Tomayapo), Mauricio Bilbao (ex San José) y Miguel Padilla (ex Nacional Potosí); los volantes Nahuel Cisnero (ex Real Potosí) y William Klingender (ex Cerrito de Uruguay).

Universitario se alista para debutar en el Apertura ante Real Santa Cruz de visitante.