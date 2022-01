Choquehuanca incomoda al ala dura porque amenaza la figura del “Jefazo”

Pablo Peralta M. / La Paz

La arremetida iniciada contra el vicepresidente David Choquehuanca se explica porque su liderazgo representa un peligro para el expresidente Evo Morales y el aparato que se erigió en torno a su figura, y que se puede explicar en la siguiente fórmula: un indígena (sólo Evo) a la cabeza de ese andamiaje, según seguidores de la autoridad y analistas.

Todo comenzó el 9 de enero, cuando Morales, desde RKC, calificó como “error garrafal” al denominado Bloque Choquehuanca, grupo que emergió dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) después de marzo de 2021 y que incluso pasó a llamarse “Generación Choquehuanca” para evitar que suene a división en filas azules.

A la arremetida iniciada por Morales también se sumó el vicepresidente del partido, Gerardo García, quien minimizó el liderazgo del Choquehuanca, lo llamó “técnico” y no dirigente, y hasta le auguró fracaso como los que en su momento protagonizaron líderes como -citó- Román Loayza, Alejo Veliz, Damián Condori o Félix Patzi.

Choquehuanca desde entonces no se pronunció al respecto de forma directa. Tampoco emitió criterio alguno la ahora llamada Generación Choquehuanca. Ese grupo optó por bajar el perfil mientras esté alta la marea.

A toda costa

Entre los que sí se pronunciaron está Rafael Bautista, director de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia. Cuando el “MAS” se hace menos es el artículo que publicó el 13 de enero en Indymedia Argentina.

En ese texto, entre otros detalles, Bautista señala que contra Choquehuanca se desató “una guerra injusta y hasta inútil”, y que en política los actores no valen por sí mismos, sino por lo que representan. “Un nuevo momento del proceso de cambio significa la restitución del horizonte plurinacional, la descolonización y el vivir bien. Y lo que representa el vicepresidente Choquehuanca es, precisamente, eso”, indicó.

Bautista también señala que “el marginamiento y la difamación desatada contra el Vicepresidente, no sólo divide peligrosamente a las organizaciones populares y desarticula la unidad del pueblo como bloque político, sino, lo que es más grave, desplaza el horizonte popular por el más crudo y pedestre cálculo político, es decir, la reconquista del poder a toda costa”.

Bajo perfil

En contacto con Página Siete Carlos Nina, presidente de Generación Choquehuanca, indicó que asumieron la estrategia de bajar el perfil para no ser tildados de divisionista por el ala conservadora.

“Sabemos que en las últimas dos semanas el bando un poquito más conservador del MAS, a la cabeza del presidente del instrumento, el hermano Evo Morales y el vicepresidente (García) han arremetido contra el hermano David”, comentó Nina.

El dirigente considera que el ala conservadora del MAS teme por el liderazgo de Choquehuanca, entre otras cosas, porque impulsa la renovación dentro de ese partido. “A ellos hablarles de renovación, hablarles del hermano jilata David es como hablarle de Rubén Costas o Camacho y no es así. Muchos líderes ya han cumplido su ciclo. Reconocemos el liderazgo del hermano Evo, pero creo que en las próximas ya hay que tener nuevo liderazgo”, aseguró.

Con todo, Nina expresó que Generación Choquehuanca sigue y que ellos no guardarán silencio. “Nosotros no nos vamos a callar, nosotros vamos a defender a nuestro jilata Choquehuanca. Nosotros estamos firmes. No nos van a atemorizar. Nosotros como Generación Choquehuanca no vamos a tener miedo. Si yo como presidente nacional no he salido estas dos semanas a la prensa fue por no emitir y decir que el ala conservadora nos diga divisionistas al hermano David, pero vamos a salir en su momento y vamos a defender”, afirmó.

¿Arrastrado por la ola?

Pedro Portugal, historiador y analista político, considera que es posible que la actitud de Choquehuanca frente a la arremetida es de temor, pero la paradoja es que alrededor suyo se están agrupando tendencias diversas que lo empujan a la ofensiva.

“Él va a estar en la punta de lanza no como locomotora sino como punta de lanza. Es decir, empujado por fuerzas que no las entiende todavía, pero que ven en él una especie de abanderado y la única persona con talla como para poder hacer una alternativa de poder y desequilibrar la situación que existe en esa organización política”, sostuvo.