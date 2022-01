Cifra de contagios baja de 36.000 a 23.000 en una semana de restricciones en Santa Cruz

El secretario de Salud, Fernando Pacheco, informó que las medidas asumidas en el último COED tuvieron un impacto totalmente positivo y que esto puede verse reflejado en la desescalada de los casos diarios.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

En cifras, de 36.000 casos que se registraron la penúltima semana, en esta última semana ha bajado a 23.000 caso, es decir 13.000 casos menos en una sola semana, que habla de casi alrededor de 2.000 casos menos por día.

“A Dios gracias está empezando una desescalada de los casos. Vemos nosotros que estamos asumiendo medidas con mucha responsabilidad, considerando de que los casos podrían haberse duplicado triplicado y llegar a un desastre sin embargo no ha sido así», manifestó.

En ese sentido, anunció que este martes, a las 14:00, se instalará el COED, donde el Sedes dará el detalle técnico acerca de la situación actual epidemiológica del Covid-19 en el departamento y se analizará la posibilidad de flexibilizar las restricciones.

«No podemos entrar en un ambiente de poder empezar a tener libertad en todas las cosas. Es momento de continuar con las medidas bioseguridad de continuar en el tema de la vacunación que realmente estamos yendo por buen camino y que es lo que nos has salvado de esta última cuarta ola, de no tener tanto fallecidos o no tener gente en las calles peregrinando por oxígeno», dijo Pacheco.