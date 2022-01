Cochabamba: Estos son algunos laboratorios privados y públicos autorizados para antígenos y bajas médicas

Fuente: Opinión

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) publicaron este lunes la lista de algunos laboratorios privados y públicos autorizados para realizar el diagnóstico de Covid-19 mediante pruebas rápidas (antígeno nasal o PCR) y también para tramitar bajas médicas en caso de contraer la enfermedad en cualquier institución pública y privada.

No obstante, cabe aclarar que el listado de laboratorios privados no está completo, por lo que hay otros que de momento no figuran, aunque sí poseen el aval del SEDES para la posterior baja médica.

El pasado viernes, el ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que a través de un instructivo emitido por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo se realizaba un cambio en el protocolo de trámites por bajas médicas en los asegurados de cualquier caja de salud y de cualquier institución laboral.

Ahora, según lo estipulado por el instructivo, cualquier trabajador que contraiga el virus podrá tramitar su certificado mediante el área de recursos humanos de su fuente laboral, ya no será necesario realizar una segunda prueba en un centro de salud.

PASOS PARA TRAMITAR BAJAS

1 Realizar una prueba antígeno nasal o PCR en un centro habilitado por la Coordinadora Nacional de Laboratorios y los servicios departamentales de salud.

2 Un dependiente podrá presentar esta prueba de laboratorio con resultado positivo en el área de Recursos Humanos de la institución en la que se desempeña de manera física o digital.

3 Se debe presentar la solicitud de baja a la Caja Nacional de su región vía correo electrónico o Whatsapp.

4 Los entes gestores de salud deben emitir inmediatamente el certificado de incapacidad temporal con una duración de siete días.

5 Todas las Cajas de Salud deberán habilitar un contacto de Whatsapp o un correo electrónico para efectivizar la nueve normativa.

6 Acudir al centro de salud una vez finalizada su baja para un control que definirá su alta médica o su ampliación, por otros posibles siete días.

Un comunicado de la Caja Nacional de Salud de Cochabamba informó a la población asegurada que el correo de contacto para el trámite de impedimento laboral es el siguiente: [email protected]