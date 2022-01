Cómo mirar el estado de salud de la batería de tu móvil Android

Bien sabemos que Apple es la marca que ha introducido en sus móviles iPhone la posibilidad de mirar, de manera nativa, la salud de la batería del teléfono y ver si ya es necesario contemplar otras opciones.

Por el contrario, los móviles Android no cuentan con esta función de manera nativa, así que en teoría no es posible utilizar la herramienta. Sin embargo, existen opciones que permiten que esto sea posible a través de instrumentos de terceros.

Dicho esto, resulta de interés para cualquiera el saber el estado de la batería de su móvil, por lo que el día de hoy os estaremos comentando esas alternativas que tienes para conocer su nivel de salud y saber si esta ya se está degradando.

Cabe destacar que, bien sea un móvil Android o iOS, se considera que las baterías se encuentran en un estado óptimo y de buena salud cuando sobrepasan el 85% del porcentaje, además de que estas suelen desgastarse en mayor medida cuando se cargan hasta el 100%.

Esto quiere decir que, si la batería de tu smartphone se encuentra por debajo de este número, es posible que el móvil comience a apagarse de manera repentina y frecuente.

Dejando todo esto claro, hay una aplicación que lleva por nombre AccuBattery y se puede descargar tranquilamente desde la Google Play, la cual está centrada en todo lo que se refiere al cuidado de las baterías, mostrando diferentes estadísticas de desgaste, consumo de la batería por cada aplicación, entre muchas otras funciones.

AccuBattery y su funcionamiento

Esta aplicación desarrollada por Digibites cuenta, como acabamos de comentar, con diferentes herramientas destinadas únicamente a tratar temas de las baterías de los móviles. Pues bien, una de sus mejores funciones es el saber la vitalidad de las mismas y por cuánto tiempo más funcionará de manera correcta.

Sin embargo, esta información no se podrá ver a la primera, ya que al no tener datos como tal de tu móvil y su batería, la aplicación no puede acceder a los informes internos y ver su estado actual. Para esto lo único que tendrás que hacer es tener la aplicación descargada y realizar varios ciclos de carga, como lo harías de manera normal cuando el móvil esté por descargarse. Luego de esto, deberás hacer lo siguiente:

– Ingresa a la aplicación.

– De entre las 4 diferentes categorías de funciones que hay, ingresa en la de Salud.

– Verás toda la información sobre el desgaste de la batería luego de cada carga, su propio nivel de salud, el tiempo estimado de vida útil, etc.

Esto sería todo lo necesario para cumplir el objetivo, y aunque hay diferentes opciones del estilo de AccuBattery dentro de la Google Play, esta es una de las más confiables y sus 10 millones de descargas lo avalan. Si es una app que te interesa, pulsa aquí para descargarla.