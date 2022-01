Copa considera que no es acertada la decisión de postergar la exigencia del carnet de vacunación

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, cuestionó la decisión del gobierno central de postergar la exigencia del carnet de vacunación hasta el 26 de enero.

“Es una decisión del gobierno, yo no la creo acertada, les diré, porque ha habido bastante gente que ha venido a pedir la vacunación. Sí nos faltaba un poco de organización con el Sedes, pero nosotros hemos coordinado directamente con el Ministerio de Salud para la dotación de las vacunas”, afirmó Copa.

La Alcaldesa lamentó que, tras el anuncio del Gobierno, las filas hayan reducido en algunos puntos de vacunación. Señaló que es “bajar la guardia”.

Llamó a la población alteña a que no espere hasta último momento para hacerse vacunar. Recalcó que la postergación no quiere decir que después de que esa fecha no se vaya a pedir el documento.

“Pedir a toda la pablaron alteña que no espere hasta el 26 de enero, ya nuestros punto de vacunación están habilitados, pueden acercase y vacunarse”, recomendó.

Copa también se dirigió a los grupos antivacunas y les dijo que, si no quiere recibir la dosis, no lo hagan, pero tampoco influyan en otras personas.