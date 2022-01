Cox dice que Del Castillo sabía que su asesor fue testigo de la hermana de Murillo

El exviceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, aseguró este lunes a Unitel que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sabía la situación de Augusto Villarroel y que este abogado ayudó en el pasado como testigo de un allanamiento en el domicilio de la hermana de Arturo Murillo, pero que esto no significaba que era su representante legal.

La contratación de Villarroel y el vínculo con Murillo fueron las razones por las que Cox fue destituido, según confirmó este lunes el ministro Del Castillo, que dijo además que desconocía la relación que tuvo el asesor con el exministro de Gobierno cuando fue contratado.

Cox dijo que era imposible que Del Castillo no tuviera esa información ya que toda contratación debe ser aprobada por el ministro y mostró como prueba un chat con la jefa de Recursos Humanos en el que muestra que informó sobre la situación de Villarroel y se autorizó la contratación.

“Lamento mucho que el ministro haya negado que este extremo era de su conocimiento. En cualquier institución la máxima autoridad tiene pleno conocimiento de quién se incorpora. El ministro sabía de esta información que circuló que lo vinculaba como abogado de la hermana de Murillo”, señala Cox.

“El ministro conocía la información falsa de la vinculación con Murillo”, recalcó el exviceministro.

Cox reiteró la versión de Augusto Villarroel que dijo que solo ayudó a Mireya Murillo a sacar sus mascotas de la casa donde vivía, que fue allanada por la Policía, porque solo era su amiga, pero que nunca hubo nexo alguno con el que fuera el hombre fuerte del gobierno de Jeanine Añez.

Consultado sobre si cree que detrás de su destitución hay una pugna de poder al interior del Movimiento Al Socialismo por la exigencia de los cambios del gabinete, reconoció que hay “fricciones”, pero no pugnas y que se usa su caso para tratar de mostrar una división que no existe.

“Se ha hecho ver de parte de algunos comentaristas que hay pugnas y no las hay. No obstante hay observancias, no puede haber fracturas, la derecha es la que quiere fracturarnos”, aseguró Cox.

¿Buscaba ser ministro? Cox lo negó dijo que él estaba ocupado en la misión que se le había encomendado que era la seguridad interna.

“Si ha existido anuencia de las organizaciones sociales yo agradezco, sin embargo yo no estoy buscando nada, es bien sabio decir que el cargo busca a las personas, no que las personas buscan los cargos”, señaló.