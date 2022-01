De La Cruz dice que detención del exjefe antidroga es un mensaje de advertencia de Arce para Evo

Cuestionó que algunos jefes policiales estén involucrados en delitos de narcotráfico.

Fuente: ANF

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz se refirió a la aprehensión del exjefe antidroga Maximiliano Dávila, investigado por la DEA por sus presuntos vínculos con el tráfico ilegal de drogas y señaló que está acción es un mensaje de advertencia del presidente Luis Arce al líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales para que lo deje gobernar.

“La detención del coronel es un mensaje del gobierno de Arce Catacora para el señor Evo Morales, le está diciendo el gobierno a Evo ‘ya no me molestes más, no me presiones’, porque últimamente, el señor Evo desde el Chapare le estaba presionado, jodiendo, queriendo imponer ministros con sus hombres de confianza, (pero Arce le dice) si no te voy a investigar los nexos del narcotráfico, empezaremos con esta captura (de Dávila)”, agregó.

El dirigente señaló que Dávila fue hombre de confianza de Morales. También cuestionó que algunos jefes policiales estén involucrados en delitos de narcotráfico.

El 2019, el entonces comandante general de la Policía, Yuri Calderón y Dávila que era el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) festejaron el cumpleaños de Morales.

“En los últimos años, este capo de la Policía siempre fue capo y de confianza del expresidente Evo Morales, eso te lo dice todo. ¿Cómo los capos de la Policía van estar involucrados en estos hechos?, cuando son los que tienen que luchar contra este ilícito”, afirmó.

La fiscalía presentó este lunes la imputación formal contra Maximiliano Dávila por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, y pidió du detención preventiva por seis meses.

Dávila fue detenido el sábado al promediar las 23:30, el exjefe policial se acogió a su derecho de guardar silencio en su declaración ante la fiscalía.

El exjefe antidrogas fue mencionado en el marco de las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). El informe de esa agencia se conoció tras la detención del exmayor de la Policía, Omar Rojas Echeverría, en Colombia.