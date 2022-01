Defensa de Añez pide una sola investigación; denunciantes sugieren incluir a Camacho en el caso “golpe II”

Presentan un Amparo Constitucional para que todas las acusaciones contra la expresidenta Jeanine Añez, puedan desarrollarse en una sola denuncia; sin embargo, la parte acusatoria sugiere que se incluya al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.

Fuente: Red Uno

El abogado Mario Guillen, defensa legal de la expresidenta Jeanine Añez, explicó este martes que presentaron un amparo constitucional, para solicitar que el caso “golpe de Estado II”, no sea apartado de las investigaciones iniciales, esperan la respuesta del Tribunal Constitucional.

“Este proceso es un proceso fraccionado, es un proceso desdoblado que emerge del proceso terrorismo, sedición y conspiración, esta situación corresponde ponerla en conocimiento del Tribunal Constitucional, para que no se lleve dos procesos por un mismo hecho ”, manifestó Guillen.

En tanto, la parte acusatoria a cargo del abogado Marcelo Valdez, defensa de la exdiputada Lidia Patty, afirma que tratan de evitar el juicio oral de Jeanine Añez.

“Las pruebas son contundentes, aunque ellos presenten todo el estadio Hernando Siles como testigos, no podrán desvirtuar las resoluciones que ha habido”, aseveró Valdez.

Así mismo, afirmó que el grupo de abogados de la expresidenta Jeanine Añez, debe considerar otra acción para pedir, que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho declare.

“Inclusive en su defensa ella manifiesta, que no hubiera estado en esos lugares, no hubiera realizado esos actos, y bueno el señor Camacho si lo hizo, entonces porque ella no pide mediante una acción de libertad que el señor declare”, afirmó Valdez.