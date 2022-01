Diputada Álvarez rechaza la conformación de una comisión especial en la Asamblea por el caso ítem fantasmas

Función. María René Álvarez considera que el MAS busca borrar indicios que lo involucren en el caso de corrupción.

Fuente: Prensa Creemos

Tras que se conociera de forma pública la consideración para conformar una comisión especial en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para investigar el caso Ítems fantasmas, la diputada de la alianza Creemos, Maria René Álvarez, cuestionó a la bancada del MAS, señalando que el oficialismo estaría buscando interéses particulares.

La legisladora que representa a la región Chiquitana de Santa Cruz, considera que el MAS intenta borrar indicios y pruebas que lo involucren en el hecho de corrupción. «El MAS piensa que el país no se da cuenta de lo que dicen y hacen, pero el pueblo es sabio entiende con absoluta claridad que la mayor preocupación del Gobierno es tapar los actos de corrupción y narcotráfico de sus altos dirigentes y de las autoridades nacionales apadrinadas por Evo Morales», manifestó.

Adelantó que como parlamentaria de la oposición, no dará aval ni legitimará la conformación de dicha comisión especial, dado que a su parecer esta investigación debe ser realizada por un equipo que permita dar certidumbre a la población. «Está claro que la intención del MAS no es otra que la de involucrar a diestra y siniestra a todos los líder y dirigentes de oposición para afectar la institucionalidad cruceña, no es otro su interés que destruir a Santa Cruz socavando sus instituciones con hechos de corrupción propiciados por sus militantes incrustados en las instituciones que han forjado el desarrollo social y económico de este departamento, convirtiéndolo en el MAS próspero, pujante y moderno del país», subrayó la legisladora.

La convocatoria de la ALP, establece que la sesión se llevará a cabo la tarde de este martes 1 de febrero, dónde en el segundo punto del orden del día está considerar la comisión especial.

«Como parlamentaria y en uso de mis atribuciones de fiscalizadora no me voy a prestar a legitimar una comisión especial sesgada y amañada cuyo fin no es esclarecer ni sancionar a los corruptos, porque si así fuera mucho más «masistas» estuvieran en las cárceles y muchos de los que ahora están sueltos tendrían sentencia y una justicia correcta, estarían gestionando el resarcimiento de daños al Estado. Pero es todo lo contrario», puntualizó la diputada.