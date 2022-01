Doble Vía: Ministro cita a Damián Condori para firmar compromiso de contraparte departamental

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó la tarde de este miércoles que convocó al gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, a una reunión en La Paz en la que se prevé abordar las contrapartes que debe cumplir el departamento para la ejecución de la Doble Vía Sucre-Yamparáez, además de otras obras similares.

En conferencia de prensa, el Ministro manifestó que es necesario que el Gobernador se comprometa a que cumplirá con la contraparte que le corresponde para que el proyecto que ya tiene una empresa ganadora para su ejecución, se haga realidad.

Añadió que la Gobernación de Chuquisaca debe comprometerse a entregar, para esta obra, alrededor de $us 8.697.000 como contraparte y el Gobierno dará más de $us 86 millones.

La cita es a las 15:00 del 2 de febrero. Montaño insistió que la presencia de Condori será importante para comprometer su contraparte, no solo para ejecutar la ruta a Yamparáez, sino otras como la Diagonal Jaime Mendoza.

“Si el gobernador de Chuquisaca no asiste eso quiere decir que no le interesa el progreso de ese departamento y por lo tanto, Chuquisaca verá qué es lo que están haciendo sus autoridades locales”, advirtió.

Además, la autoridad señaló que el Gobierno entregó alrededor de Bs 2.000 millones mediante un convenio. Y afirmó que la Gobernación para el tramo Zudáñez–Monteagudo-Ipati y l conclusión de la ruta Villa Montes-Isiri.

“Voy a agotar todas las instancias de diálogo, no me quiero adelantar” dijo, al ser consultado sobre la posibilidad de que el departamento pierda los recursos ya comprometidos desde el Gobierno nacional, en caso de que la autoridad chuquisaqueña no responda a su convocatoria.