Edemir Rodríguez completa el Wilstermann 2022

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Rodríguez llega para pelear un puesto en el equipo titular con Maximiliano Ortiz y Santiago Echeverría, titulares indiscutibles la temporada pasada. Ronny Montero, quien ahora es la primera opción del técnico Miguel Ponce, para hacer dupla con Echeverría.

Además este año también se sumó Robson Dos Santos, para pelear un puesto en el equipo titular y está el juvenil Miguel Colque, quien también buscará sumar minutos esta temporada. “Wilstermann es un equipo grande que siempre está peleando cosas importantes, por los primeros puestos, además la calidad de equipo que se armó ayudó a tomar la decisión”, aseguró Rodríguez para señalar por qué eligió al club rojo para jugar esta temporada.

“Es un equipo grande, la exigencia siempre va a estar, sé que tiene una hinchada muy querendona de su equipo y obviamente es exigente, esperemos estar a la altura”, aseguró.

Si bien Rodríguez fue al final el elegido para sumarse a la defensa de Wilstermann, las críticas desde una parte de la hinchada no se dejó esperar en las redes sociales. Las críticas sobre todo tienen que ver con la edad del jugador, que tiene 37 años y se preguntan si no será un gasto, tal como sucedió la temporada pasada con Cristian Coimbra, quien al final no jugó mucho y demandó al club.

“Espero que estén equivocados, vengo ilusionado, con muchas ganas de trabajar, prepararme de la mejor manera, para así responder y rendir en la cancha”, aseguró.