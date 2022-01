Educación pide no pagar mensualidad de febrero en colegios privados mientras no haya acuerdo

El Gobierno y la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia se reunirán el lunes para definir si habrá o no incremento en las pensiones de este año



El Ministerio de Educación pidió este viernes a los padres de los estudiantes de los colegios privados que no paguen la mensualidad de febrero mientras el Gobierno no llegue a un acuerdo con la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecob).

“El Ministerio de Educación comunica a las madres y padres de familia de las y los estudiantes de unidades educativas privadas del país a no cancelar la mensualidad del mes de febrero, en tanto y en cuanto no se llegue a un acuerdo con la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia -ANDECOB. Las negociaciones continuarán su curso este lunes 17 de enero, conforme a la invitación cursada para las 14:00 horas. Por tanto, las inscripciones escolares en las unidades educativas privadas del país continúan invariables, tal como establece la Resolución Ministerial 001/2022, con la finalidad de no perjudicar a las y los estudiantes (sic)”, señaló el Ministerio de Educación en un comunicado.

La presidenta de la Andecop, Isabel Sotez, adelantó el 7 de enero que la organización planteará un incremento del 2% en las pensiones escolares de 2022.

“Lo que vamos a plantear es que el incremento tenga relación al incremento del salario mínimo nacional”, señaló.