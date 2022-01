El Alto: Fejuve del Sur no se disuelve pese a la promesa de su líder

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto Sur no se disuelve como había prometido su líder Nicasio Ríos quien el viernes renunció a la presidencia de la organización para asumir la presidencia de la Fejuve de la 6 de Marzo.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“La Fejuve del Sur no se ha disuelto, tampoco va desaparecer. Al contrario, estamos firmes para comenzar la lucha por nuestro distrito”, declaró ayer el representante de la Fejuve del Sur, Roberto Menacho.

La noche del viernes 7 de enero del 2022, el dirigente Nicasio Ríos Valdez prometió la disolución de la Fejuve del Sur. “Presidentes y presidentas de juntas vecinales, ejecutivas y ejecutivos (de juntas vecinales) de la ciudad de El Alto, he sido claro. Renunció a la Fejuve de El Alto Sur y vamos a luchar por la ciudad de El Alto”, dijo Ríos al momento de renunciar a la presidencia de la Fejuve de Sur y luego dio a entender que la Fejuve del Sur se disolverá por un concepto de unidad.

Acto seguido los presidentes de las juntas vecinales comenzaron a corear a voz en cuello la palabra de “disolución, disolución” y entonces Ríos volvió a hacer uso de la palabra para dar a entender que la Fejuve del Sur se disolverá más temprano que tarde.

FALSA PROMESA

Esa noche, todos los presidentes y ejecutivos distritales creían que la Fejuve del Sur “fue fulminada” por su propio dirigente, pero la promesa de Ríos resultó ser un cuento ya que el lunes 10 de enero las bases de la Fejuve de El Alto Sur se reorganizaron autorizaron a Juanito Colque asumir la presidencia de la organización en reemplazo de Nicasio Ríos.

Ese mismo día comenzaron una nueva etapa de movilizaciones para exigir a las autoridades del Gobierno nacional, departamental y municipal respuestas a sus demandas como el mejoramiento de calles y avenidas y obras adicionales.

“En caso de no ser escuchados, vamos a organizar un bloqueo en la avenida 6 de Marzo desde la próxima semana porque queremos que las autoridades nos escuchen y atiendan nuestras demandas”, advirtió el nuevo dirigente Juanito Colque.

CON MÁS FUERZA

Por donde se lo vea Fejuve del Sur no se disolvió como prometió Nicasio Ríos en el ampliado de la Fejuve de la 6 de Marzo. Al respecto, Roberto Menacho evitó emitir criterio alguno porque en su concepto “lo que diga o haga” Nicasio Ríos ya es su asunto.

“Él sabe lo que hace es persona mayor y no puedo meterme en sus decisiones”, afirmó al reiterar que la Fejuve del Sur está de pie y no desaparecerá así coreen con más fuerza la palabra “disolución”, pero lo que no sabe con exactitud es que dónde nació la idea de disolver la Fejuve del Sur.

“La Fejuve del Sur, está de pie, ahora más que nunca estamos unidos y con fuerza. Vamos a comenzar nuestra propia lucha y por nuestro distrito”, agregó al anunciar que inicialmente están orientados a lograr de las autoridades de los diferentes niveles un presupuesto especial para el mejoramiento de avenidas que al momento parecen bombardeadas. “Nosotros solitos hemos comenzado nuestra lucha y vamos a seguir”, agregó.

Extraoficialmente se conoce que Nicasio Ríos y Juanito Colque coordinan algunas acciones para que las autoridades escuchen las demandas del Distrito 8 de El Alto, lo que significa que Ríos sigue en la Fejuve del Sur

Hay Fejuve de Nicasio Ríos, de Fernando Rivero, de Pablo Daza, de Juanito Colque y a todos ellos busca anularlo con un amparo el dirigente elegido en congreso Daniel Tenorio.

Creo que es el momento de trabajar unidos y hay que dejar los colores políticos y no tenemos que trabajar políticamente.

Nicasio Ríos Presidente de la Fejuve

Nosotros los de la Fejuve del Sur estamos de pie y estamos alistando un bloqueo para los próximos dias por nuestro pliego”

Juanito Colque Fejuve del Sur

El señor Ramon Quispe tiene mucho que explicar porque él habló de unidad y parece que no logró unir nada en la Fejuve”

Juan Carlos Rojas Dirigente de la Fejuve

Esos dirigentes están haciendo chacota porque hablan de unidad y no unen nada. Ahora se someten a un presidente chuto”

Pablo Daza Dirigente de la Fejuve