El carnet de «no vacunado» no es legal como afirmó Virginio Lema

El excandidato a la presidencia de Bolivia, Virginio Lema Trigo, a través del programa “Bunker” que dirige con Agustín Zambrana, aseguró que el carnet de “no vacunado” que tiene la doctora Patricia Callisperis es “legal”, también insinuó que las personas no inmunizadas contra la COVID-19 deberían tener este documento; sin embargo, este certificado no tiene ningún valor legítimo y no es aceptado en ninguna instancia pública, menos para realizar viajes. Este dato es falso.

La aseveración de Lema fue la siguiente: “¿Ustedes sabían que hay el carnet de no vacunado?, miren esto. (muestra el carnet de Callisperis) (…) Hoy en Bolivia puedes tener un carnet que diga no debe ser vacunado, vacunada. Es decir, este decreto no solo es para el que tiene el carnet de vacunado, sino también para la persona que no debe ser vacunada ¡aquí está! Entonces ¿por qué no respetan esto, por qué la doctora Patricia Callisperis puede tener un carnet de no vacunado y Juan, Pedro o Sancho o Juana que no quiere vacunarse no puede tener un carnet. (…) Ahí está, no debe ser vacunado, este carnet es absolutamente legal, tiene su código QR, entras y te lleva al ministerio, ¡ya está! ¿Por qué no hacemos este carnet? (…)”.

Estas palabras fueron emitidas a las 19:00 de ayer lunes 3 de enero de 2022, en el programa Bunker que se transmite por las redes sociales y se pueden apreciar a partir del minuto 16:40 del siguiente video.