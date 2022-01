«El Colombias», el joven delincuente que operaba en El Alto y perdió la cuenta de sus robos

«¿Acaso usted cuenta cuántas tazas de café se toma al año?», esa fue la respuesta de Breynner G. S., (alias El colombias) cuando se le preguntó a cuántas personas había asaltado. La Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (Felcc) detuvo a este sujeto junto a con un menor de edad, ambos son sospechosos de asesinar a un joven, el pasado 17 de diciembre, en la ciudad de El Alto.

El delincuente de origen colombiano fue detenido junto a E. T. F. (14 años) el pasado 31 de diciembre, en cercanías del coliseo de Senkata.

Según el informe policial, el pasado 17 de diciembre las dos personas apuñalaron a un transeúnte en la avenida Panorámica.

«Yo le estaba campaneando para que nadie viera, cómo no quiso entregar el celular lo apuñalé con unas tijeras», indicó. El sindicado fue trasladado a la cárcel de San Pedro.

El joven de 23 años alegó que no asesinó a nadie en el país. “Nunca he matado a nadie, he herido a muchas personas, pero no aquí en Bolivia, en mi país», dijo.