El cruel aborto que Pablo Escobar realizó a una de sus amantes a quien después mandó a matar

Fuente: Infobae

Wendy no fue una amante más en la larga lista de mujeres (desde modelos, reinas de belleza y jóvenes vírgenes) que desfilaron por la cama del narco más famoso de la historia: 49 de ellas terminaron asesinadas. Esta mujer tuvo uno de los finales e historias más crueles que se haya conocido en la vida del capo. La relación de la modelo con el capomafia fue confirmada por Victoria Henao, la esposa de Pablo Escobar, y por Virginia Vallejo, la periodista que hechizó al narco durante una entrevista.

“Pablo no tuvo más amantes que esa pobre niña Wendy y yo, las otras eran prostitutas muy bonitas de una noche porque a Pablo, sobre todo cuando empezó a esconderse, le daba mucho miedo que sirvieran de señuelo a sus enemigos. Les pagaba bien y las despachaba. Nosotros teníamos otro tipo de relación o no hubiera durado cinco años a pesar de todas las separaciones. Yo lo dejaba y él me hacía regresar. Qué serenatas, qué súplicas cuando yo me iba con mi amigo el lord inglés y viajábamos por el mundo”.