El MAS alista proceso contra Camacho por supuesta «inacción» en lucha contra el Covid-19

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, adelantó que los legisladores de ese partido analizan acciones legales contra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por incumplimiento de deberes ante una supuesta inacción para atender la Covid-19.

Fuente: https://brujuladigital.net

«Como bancada de diputados y senadores, vamos a tener el día lunes una reunión, en la que vamos a tratar este tema y vamos a pedir peticiones de informe sobre el plan de contingencia que tiene o no tiene la Gobernación de Santa Cruz y, dependiendo a ese informe, vamos a tomar acciones legales por incumplimiento de deberes”, señaló el legislador citado por la agencia ABI.

“Tenía las vacunas escondidas y esperando su vencimiento, no vacunaron y eso es un perjuicio al pueblo cruceño. La Gobernación de Santa Cruz no tiene un plan de contingencia. Si subieron los contagios, ha sido justamente porque la Gobernación y el Sedes no han abierto puntos de vacunación, no han tenido una estrategia, se han aplazado”, denunció.

Denunció que hasta la fecha continúa pendiente la habilitación del hospital de tercer nivel del municipio de Montero, trabajo que es de entera competencia de la Gobernación de Camacho.

“El día lunes, tenemos reunión de bancada, donde vamos a determinar todos los senadores y diputados de Santa Cruz para tomar acciones legales contra este Gobernador negligente”, ratificó.