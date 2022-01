El requisito de portar el carnet de vacunación genera largas filas en centros de inmunización

Paulo Soleto

El inicio del 2022 se ve marcado por largas filas de personas que desde tempranas horas llegan a los puntos de vacunación en busca de la primera o segunda dosis e incluso la dosis de refuerzo anticovid.

Muchos de los que llegaron en busca del inmunizante admitieron que realizaban esta acción para tener el carnet de vacunación que ahora es exigido para realizar diversos trámites o asistir a instituciones públicas y privadas.

Dentro de los controles que se realiza en la terminal bimodal cruceña, varias personas se quedaron sin viajar por no presentar ninguno de estos requisitos.

Mario Pérez, director de la terminal Bimodal, señala que el inconveniente más común que se ha presentado en estas primeras horas del lunes es que aquellos que no portan el documento exigido, señalan que habrían olvidado el asistir a un punto de vacunación.

Pérez pide a quienes han recibido el inmunizante portar el carnet de manera digital o física ya que eso evitaría retrasos en los ingresos a la terminal. Informó además que se instaló un punto de vacunación en la terminal a cargo de la caja Cordes, el mismo que atenderá de 08:00 a 14:00 por tiempo indefinido.

Lo propio ocurre en el aeropuerto Viru Viru, donde a las personas que buscan ingresar se les pide el carnet de vacuna contra el covid o en su defecto la prueba PCR negativa.

En Cochabamba y desde tempranas horas de la mañana también se registraron largas filas de personas que llegaron en busca de la vacuna y así obtener el carnet de vacunación que es requisito en el país para realizar diferentes actividades.

En la terminal de buses de Cochabamba se exige el carnet de vacunación o prueba PCR negativa para poder ingresar, varias personas que no portaban ningún requisito no pudieron acceder al lugar, los controles son rigurosos.

En el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba también se realiza el control de vacunación contra el Covid, a las personas que no tienen éste documento o no portan la prueba PCR negativa no les permiten ingresar a la terminal aérea.