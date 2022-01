Elon Musk levanta el valor de un ‘token’ en más de un 500% en media hora con un solo tuit

Fuente: https://actualidad.rt.com

El precio del ‘token’ DOJO aumentó más del 500% en tan solo media hora luego de que el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, escribiera este jueves la palabra ‘Dojo’ en un tuit.

Tras la publicación del tuit, el precio del DOJO superó los 0,000000049 dólares. En noviembre de 2021, la ‘altcoin’ actualizó su máximo histórico por encima de 0,000037 dólares.

True. Maybe someday when we have GPUs that do sparse tensor computations efficiently, then sparsity can really reduce computation

— Jeffrey Li (@askerlee) January 13, 2022