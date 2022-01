En diciembre, la Gobernación de Potosí suscribió contratos con Estefals por otros autos

La Gobernación de Potosí también suscribió en diciembre de 2021 contratos con la empresa cuestionada Estefals Logistics para la compra de otros tres vehículos: una vagoneta para uso exclusivo del despacho del gobernador Jhonny Mamani y dos motorizados para seguridad ciudadana.

La suscripción de los contratos data del 13 de diciembre de 2021 (vehículos para seguridad ciudadana) y del 24 de diciembre de 2021 (vagoneta para despacho). En ambos documentos figura la firma del gobernador Mamani y de Humberto Huanca Tórrez, representante de firma unipersonal Estefals Logistics.

En el primer caso se trata de la adquisición de dos vehículos para el “fortalecimiento” de las “instancias de seguridad ciudadana para la Felcv” de Potosí por un monto de 689.040 bolivianos, detalla el contrato administrativo GADP-RPA No. 031/2021.

En ese documento sólo se hace mención a la cédula de identidad del proveedor y en el apartado de “Documentos integrantes del contrato” no se detalla el número de identificación tributaria (NIT) de la empresa.

Sin embargo, la Resolución Administrativa R.P.A. No. 110/2021 señala que Estefals Logistics “presenta su propuesta, cumpliendo con todos los formularios correspondientes y especificaciones técnicas establecidos en el documento base de contratación; siendo ésta revisada, calificada y evaluada con un puntaje de 90”.

En el segundo caso se trata de la adquisición de una vagoneta “para dependencias del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí” por un monto de 661.130 bolivianos (más de 95.000 dólares), detalla el contrato administrativo GADP -RPA No. 46-A/2021, suscrito el 24 de diciembre del año pasado.

El secretario jurídico de la Gobernación de Potosí, Rubén Miranda, reconoció que se llevó adelante el proceso de contratación para la compra de una vagoneta, la cual estaba destinada al uso exclusivo del despacho del gobernador Mamami. Sin embargo, la firma no entregó el vehículo.

“Ciertamente, en la gestión 2021 se ha desarrollado un trámite de proceso de contratación para la adquisición de una vagoneta para el uso exclusivamente de despacho de la Gobernación, misma que conforme al procedimiento y a la suscripción de contrato se entiende que ese proceso ha caído en razón que no ha podido cumplirse con la llegada de este vehículo”, declaró Miranda.

A mediados de este mes estalló el caso de la compra irregular de 41 ambulancias a la empresa Estefals Logistics por 20,5 millones de bolivianos. Los motorizados no se encuentran físicamente en el país, pese a que incluso hay documentos de recepción.

Tras el revuelo generado, el gobernador Mamani canceló el proceso de compra. “Hemos hecho un análisis con el equipo técnico, el equipo jurídico y se ha decidido, he instruido de que este proceso se pueda cancelar”, dijo Mamani el 19 de enero.

La asambleísta departamental de oposición Azucena Fuertes indicó que junto a su equipo revisa documentación del Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) en busca de identificar más casos.

“Estamos investigando a través del Sicoes que no es la única adquisición que se ha hecho a esta empresa, que ni siquiera tiene domicilio material real. Porque yo he estado en El Alto y no existe ese domicilio”, sostuvo.

La senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, sostuvo que tanto la Contraloría General del Estado como la Fiscalía deberían ya haber iniciado un proceso. Lamentó que en el caso del Ministerio Público aún no se tomen cartas en el asunto.

“De manera inmediata la Fiscalía tiene que ver, la Fiscalía no está haciendo su trabajo como lo tiene que hacer. Hay una protección a las altas esferas de gobierno”, lamentó Barrientos, quien agregó que “el MAS va a proteger a los suyos”, porque “masista no mata a masita”.

Froilan Fulguera, dirigente del MAS, dijo que “no se perdona al corrupto” y agregó que si se comprueba que hay irregularidades, el caso debe seguir su rumbo.

“No se pueden aprovechar de los recursos alguna gente, ni el gobernador en este caso de Potosí, porque tiene que ser investigado, aquí por mucho más que sea del movimiento, haya ganado con mayoría, aquí se somete a lo que dice la instancia legal y otro la instancia orgánica”, aseguró.

El dirigente agregó que gobernador, ministro, viceministro o algunos dirigentes del mismo MAS deben ser medidos todos con la misma vara.