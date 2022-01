En Santa Cruz plantean declarar persona no grata al Procurador

Juan Pérez Munguía / La Paz

Desde el Concejo municipal cruceño, plantearán que se declare persona no grata y enemigo de Santa Cruz al procurador Wilfredo Chávez, por referirse de manera política a la pandemia en esa región. La concejal de Comunidad Autonómica (CA) Lola Terrazas presentará un proyecto para que esta moción sea aprobada.

“Voy a presentar un proyecto de resolución para declararlo persona no grata y enemigo de Santa Cruz. Hay que sentar precedente, ya está de buen tamaño que todos los masistas resentidos estén atacando a Santa Cruz cuando les da la gana”, afirmó.

El legislador edil de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Maikol Negrete dijo que remitirá un recurso con el mismo tenor.

El miércoles, Chávez aseveró que la propagación de los contagios de Covid-19 en Santa Cruz es una “conspiración deliberada”. Luego de ser criticado, no se retractó, sino que se ratificó.

“Es muy claro lo que he mencionado, todos sabemos que en Santa Cruz hubo un paro de nueve días, impidiendo que la gente se vacune, seamos sinceros, el comité cívico y la Gobernación encabezaron esa movilización”, declaró ayer.

Terrazas calificó de “ignorante” al titular de la Procuraduría del Estado y que sólo intenta cubrir la inacción del Ejecutivo en la contención de la pandemia.

Asimismo, Negrete lamentó que el Procurador se refiera de esa manera a la región oriental, por lo que será censurado.

“Voy a pedir en el pleno del Concejo que lo declaremos persona no grata. Nosotros estamos para defender los derechos de nuestra tierra y de su gente. No permitiremos que sea mellada la dignidad de nuestro pueblo”, indicó el legislador municipal.

La senadora de Creemos Centa Rek indicó que “cada vez que Chávez abre la boca sólo se quema”, porque sus declaraciones están fuera del marco de la racionalidad. Ello sólo demuestra que los altos cargos en el Gobierno están ocupados por operadores políticos, indicó.

“Amerita una demanda penal, Chávez no puede atribuir una supuesta conspiración a una región por un tema de contagios. Una demanda será sentar un precedente, pero también remitiremos el caso a organismos internacionales, para que vean cómo se manejan los cargos públicos en Bolivia”, explicó Rek.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Jairo Guiteras indicó que las declaraciones del Procurador muestran el resentimiento del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el departamento de Santa Cruz. Además, que la autoridad continúa como el abogado de Evo Morales.

“Chávez no hace gestión, hasta el momento no hay extradición de Arturo Murillo ni un proceso civil, es un inútil e incapaz que sólo hace política. Lo vamos a llamar a comparecer al Parlamento, si no demuestra que los contagios son una conspiración, vamos a iniciar acciones legales por discriminación y racismo”, declaró el diputado opositor.

Página Siete llamó ayer a varias autoridades regionales del MAS para conocer su opinión sobre el tema, pero no respondieron las solicitudes de este medio.